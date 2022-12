L’Inde organise le premier événement majeur depuis sa présidence du G20

L’India Global Forum (IGF) à Dubaï est dirigé par le ministre des Affaires étrangères de New Delhi

L’India Global Forum (IGF), qui se tient aux Émirats arabes unis cette semaine, est devenu le premier rassemblement international de haut niveau organisé par New Delhi depuis qu’elle a pris la présidence du G20.

L’Inde a remplacé l’Indonésie en tant que nation présidente du club des principales économies le 1er décembre et continuera dans ce rôle pendant un an.

La session du Forum mondial indien, qui se déroule à Dubaï du 12 au 16 décembre, a réuni des politiciens, des hommes d’affaires et des personnalités culturelles de premier plan de l’Inde, des Émirats arabes unis et d’autres pays.

Le rassemblement est dirigé par le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, avec des personnalités comme le ministre de l’IA et de l’économie numérique des Émirats arabes unis Omar Sultan Al Olama et l’éditeur milliardaire américain Michael Bloomberg également parmi les orateurs.

L’événement se concentre sur les relations bilatérales entre l’Inde et les Émirats arabes unis, le financement climatique, la technologie et les investissements. Son autre objectif clé est de discuter des aspirations mondiales de l’Inde à travers sa présidence du G20.

« Le monde se trouve à un moment critique à bien des égards, qu’il s’agisse de lutter contre le changement climatique ou de faire face aux turbulences économiques mondiales. Il est plus important que jamais que les nations, les entreprises et les influenceurs recherchent un terrain d’entente et travaillent sur des résultats positifs pour un impact mondial », a déclaré Manoj Ladwa, fondateur et président de l’IGF.

“Notre édition émiratie du India Global Forum, qui est le premier grand événement mondial après l’accession de l’Inde à la présidence du G20, permettra justement cela.

Le rassemblement devrait se conclure vendredi avec les tout premiers UAE India Awards, visant à célébrer les principales personnalités et entreprises qui stimulent la coopération entre les deux nations, qui, selon les organisateurs de l’IGF “va de force en force.”