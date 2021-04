La nouvelle du report de l’événement India Open 2021 BWF World Tour Super 500, qui se tiendra à New Delhi du 11 au 16 mai, a mis de nombreux navetteurs dans une position désavantageuse. Surtout ceux qui sont toujours en lice pour les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont dans moins de 100 jours.

L’un d’entre eux qui est sévèrement poussé à l’arrière est le joueur indien le mieux classé en simple masculin, Kidambi Srikanth. Le navetteur de 28 ans avait hâte de récolter le maximum de points de l’Open de l’Inde, où il était vainqueur en 2015 et finaliste en 2019, lorsqu’il a perdu contre le Danois Viktor Axelsen.

Srikanth, classé 14e mondial pour le moment, un rang au-dessus de son compatriote B Sai Praneeth, a déclaré mercredi qu’il ne pouvait rien faire grand-chose au sujet des tournois reportés ou annulés.

S’adressant exclusivement à news18.com de Hyderabad mercredi, Srikanth a déclaré: «Il ne me reste plus beaucoup de tournois, c’est donc un entraînement rigoureux. Avec l’Open de l’Inde reporté, c’est un petit inconvénient pour moi. J’ai toujours très bien fait à l’Open de l’Inde. Pour la qualification olympique, ce tournoi m’aurait donné les points dont j’avais besoin. J’aurais obtenu de bons points ici.

En ce moment, sur Road to Tokyo, Srikanth est classé 20e et se bat pour la machine à sous en simple masculin avec Sai Praneeth. Sai est 13e au rang de Road to Tokyo.

Srikanth a déclaré: «Ce sont des choses (report de tournois) qui ne sont pas sous mon contrôle. Je n’y pense pas vraiment (tournois qui n’ont pas lieu). J’ai deux autres tournois – Malaysia Open (BWF World Tour Super 750, 25-30 mai) et Singapour (BWF World Tour Super 500, 1-6 juin). J’ai vraiment hâte d’y réussir. »

En ce qui concerne la qualification pour les Jeux olympiques, Srikanth est très clair dans ce qu’il doit faire. Il a dit: «Pour moi, c’est assez simple. Je suis maintenant 20e au classement du Road to Tokyo. Je dois arriver au 16e rang. Je ne peux pas faire grand-chose. Je n’ai plus que deux tournois. J’ai besoin de gagner des points de ce tournoi. Que puis-je faire d’autre? »

La forme et le rang de Srikanth ont chuté au cours des trois dernières années. Après avoir connu sa meilleure année en termes de victoires de tournois en 2017 – il a remporté l’Open d’Indonésie, l’Open d’Australie, l’Open de France et l’Open du Danemark et a été finaliste à l’Open de Singapour – Srikanth a terminé avec la médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth 2018 à Gold Coast, Australie. Cependant, les blessures et la forme ont affecté les progrès de Srikanth.

N ° 1 mondial pendant une semaine en avril 2018, Srikanth s’est penché sur ce qui aurait pu mal tourner ces trois dernières années. «C’était assez simple. J’ai très bien fait en 2017 et aux Jeux du Commonwealth de 2018. Plus tard, je me suis blessé et je n’ai pas vraiment récupéré complètement. J’essayais de me dépasser à cause de la qualification olympique.

«En 2020, lors du verrouillage, j’ai eu suffisamment de temps pour récupérer et me remettre sur les rails. J’étais content de la façon dont j’ai joué à l’Open du Danemark l’an dernier (quart de finale). Cette année aussi, dans les tournois Swiss Open (BWF World Tour Super 300) et Orleans Masters (BWF World Tour Super 100), je suis entré en demi-finale. Lentement, je revenais à ce rythme gagnant.

«Pour moi, il s’agit simplement de jouer autant de matches que possible. Lorsque vous faites un retour après une blessure (Srikanth s’est retiré de son match de deuxième tour de l’Open de Thaïlande en janvier en raison d’une blessure au mollet droit), vous semblez jouer trop de matches. Et puis, avec le verrouillage, les choses ne vont pas bien lorsque vous essayez de revenir. Il est toujours important de s’entraîner au match. Vous cherchez à jouer autant de matchs que possible pour vous permettre de vous remettre en forme. C’est vraiment important. Le verrouillage n’est pas quelque chose que je peux contrôler. Les tournois annulés ne sont pas entre mes mains. Je veux bien réussir dans tous les tournois restants et voir ensuite ce qui se passe. »

Srikanth a bien compris que les blessures font partie intégrante de la carrière d’un sportif. Il a déclaré: «Les blessures auront certainement un grand rôle. Il est toujours bon de ne pas se blesser. Les blessures surviennent si vous vous poussez à plus de 100%. Chaque sportif passe par cette phase de blessure. La rapidité avec laquelle vous revenez est importante. Malheureusement pour moi, alors que j’étais sur le point de revenir, le verrouillage s’est produit. »

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il devait se dépasser au-delà de 100% et s’il était conscient qu’il se surmenait à la poursuite de plus de succès, Srikanth a déclaré: «Chaque sportif veut gagner des tournois. Chaque fois que je reviens d’un tournoi, j’aime travailler sur mes erreurs et m’améliorer. Cette intention de s’améliorer vous oblige toujours à pousser un peu plus. Aucun joueur ne dirait: «Je ne veux pas me pousser au-delà d’un point et je suis content de ce que j’ai obtenu jusqu’à présent». Tout le monde veut pousser et faire tout ce qu’il peut.

«En raison de la qualification olympique qui a débuté en 2019, ce n’était vraiment pas facile pour moi de m’asseoir et de rater des tournois, et de faire juste le peu de renforcement. Après le début des qualifications olympiques, je ne pouvais pas prendre trop de temps pendant les essais et les tournois. J’ai dû gérer entre jouer à des tournois et m’améliorer physiquement. J’ai l’impression qu’il y a eu une erreur de calcul ou qu’il y a eu un peu trop de surentraînement de ma part. Encore une fois, les Jeux olympiques sont quelque chose de très important. Lorsque vous pensez aux Jeux olympiques et que vous vous entraînez, vous ne pouvez pas vous fixer de limite. Vous voulez toujours pousser ce petit plus. »

Srikanth cherchera à mettre à profit son expérience de 2016 à Rio, s’il se rend à Tokyo. Il a perdu contre le Chinois Lin Dan en quarts de finale. Mais pour le moment, seuls la Malaisie et Singapour sont dans son esprit.

«Rio 2016 a été une très bonne expérience pour moi. J’ai très bien joué en 2016. Je suis déterminé à faire mieux en Malaisie et à Singapour et à ne rien chercher d’autre pour le moment », a déclaré Srikanth.

Il a été dit que le départ du réputé entraîneur indonésien Mulyo Handoyo au premier semestre 2018 avait affecté les performances de Srikanth, bien que le navette lui-même n’ait pas souscrit à cela.

Maintenant, il est heureux avec un autre entraîneur indonésien, Agus Dwi Santoso, qui a rejoint l’équipe indienne l’année dernière. Srikanth a déclaré: «Je suis assez content de la façon dont les choses se passent actuellement. Il (entraîneur) prend très bien soin. Son programme me convient vraiment. Je suis vraiment confiant dans tout ce qui se passe. J’ai hâte de jouer plus de tournois. »

À son meilleur, Srikanth peut écarter même les meilleurs en affaires. Il l’a déjà fait et il n’y a aucun doute sur la raison pour laquelle il ne peut pas le refaire. Et pour cela, le badminton indien a besoin d’un Srikanth en forme qui puisse jouer à un jeu offensif. Il peut vraiment être un succès retentissant. De nouveau.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici