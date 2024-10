L’Inde offre son soutien aux Maldives à court d’argent pour tenter de réparer leurs liens tendus

L’Inde a intensifié son aide au développement aux Maldives après que les deux dirigeants se sont entretenus lundi à New Delhi dans le but de rétablir les relations tendues qui ont vu le président de l’archipel de l’océan Indien forger des relations plus étroites avec la Chine.

Après les négociations, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’Inde offrirait un soutien financier aux Maldives à court de liquidités sous la forme d’un refinancement de 100 millions de dollars de bons du Trésor. Les deux pays ont également signé un accord d’échange de devises de 400 millions de dollars.

Les deux dirigeants ont inauguré virtuellement une nouvelle piste de l’aéroport international Hanimaadhoo aux Maldives, et Modi a annoncé que les travaux seraient accélérés sur le projet de connectivité masculine élargie, soutenu par l’Inde, qui vise à relier les îles clés des Maldives via des réseaux de transport modernes.

« L’Inde est le voisin le plus proche et un ami proche des Maldives », a déclaré Modi lors d’une conférence de presse conjointe. Il a déclaré que les Maldives occupaient une position importante dans la « politique de voisinage d’abord » de l’Inde.

Les tensions entre l’Inde et les Maldives se sont accrues depuis que le président Mohamed Muizzu, favorable à des liens plus étroits avec la Chine, a été élu l’année dernière après avoir battu le président sortant Ibrahim Mohamed Solih, favorable à l’Inde. Avant les élections, Muizzu avait promis d’expulser les soldats indiens déployés aux Maldives pour apporter une aide humanitaire. En mai, New Delhi a remplacé des dizaines de ses soldats par des experts civils.

En janvier, les dirigeants maldiviens ont critiqué Modi pour avoir fait la promotion de l’archipel indien des Lakshadweep auprès des voyageurs indiens. Lakshadweep se trouve au large de la côte sud-ouest du continent indien.

Une dispute entre l’Inde et les Maldives sur la question de savoir où les Indiens devraient passer leurs vacances à la plage a mis en évidence la profonde dépendance de la nation insulaire à l’égard du tourisme de son plus grand allié et voisin, ainsi que les réticences de l’Inde face à l’influence croissante de la Chine dans la région. (Mohamed Afrah/AFP/Getty Images)

Les Maldiviens considéraient cette décision comme un moyen d’attirer les touristes indiens hors de leur pays. Cela a déclenché des protestations de colère de la part de célébrités indiennes qui ont appelé au boycott du tourisme aux Maldives. Le tourisme est le pilier de l’économie des Maldives.

Le différend s’est approfondi lorsque Muizzu s’est rendu en Chine avant l’Inde en janvier, une décision considérée par New Delhi comme un camouflet. À son retour, Muizzu a exposé ses plans visant à libérer sa petite nation de sa dépendance à l’égard de l’Inde en matière d’établissements de santé, de médicaments et d’importation de produits de première nécessité.

L’échange de devises sera « instrumental », selon Muizzu

Un dégel s’est produit après que Muizzu ait assisté à la cérémonie d’investiture de Modi en juin à New Delhi pour un troisième mandat de cinq ans. Depuis lors, Muizzu a atténué sa rhétorique anti-indienne et les contacts officiels se sont intensifiés avec New Delhi alors que les inquiétudes grandissaient quant à la possibilité que les Maldives soient confrontées à une crise économique.

« L’Inde est un partenaire clé dans le développement socio-économique et infrastructurel des Maldives et a soutenu les Maldives lorsque nous en avions besoin », a déclaré Muizzu après la réunion. Il a déclaré que l’accord d’échange de devises « contribuera à résoudre les problèmes de change auxquels nous sommes confrontés actuellement ».

Muizzu rencontrera également de hauts responsables indiens au cours de sa visite de cinq jours.

Les puissances régionales que sont l’Inde et la Chine se disputent l’influence dans cet archipel stratégiquement situé dans l’océan Indien.

Muizzu a remporté l’élection présidentielle aux Maldives en septembre dernier grâce à une campagne pro-chinoise axée sur la limitation de l’influence du bienfaiteur et allié traditionnel de l’Inde. (Mohamed Afrah/AFP/Getty Images)

Depuis des décennies, l’Inde est un fournisseur essentiel d’aide au développement aux Maldives. Parallèlement, les Maldives ont rejoint l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » pour construire des ports et des autoroutes et développer le commerce ainsi que l’influence de la Chine en Asie, en Afrique et en Europe.

La visite de Muizzu est essentielle pour Modi, qui fait face à une période difficile dans sa diplomatie de voisinage avec le politicien marxiste Anura Kumara Dissanayake Sheikh Hasina, qui a succédé à la présidence du Sri Lanka et Premier ministre du Bangladesh favorable à l’Inde, a fui vers l’Inde en août après avoir été contraint de démissionner à la suite de manifestations menées par les étudiants. Le Népal a également élu le KP pro-Chine Sharma Oli comme Premier ministre.