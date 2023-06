L’Inde offre des opportunités aux investisseurs, mais des défis subsistent: PDG de Goldman

« C’est particulièrement excitant alors que les entreprises du monde entier continuent de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et de penser différemment là où il y a de la croissance et où elles peuvent faire des affaires », a-t-il déclaré à la publication d’information indienne. « C’est un moment fascinant pour vraiment faire le point sur ce qui se passe ici. »

« Il s’est passé beaucoup de choses dans le monde et je pense qu’en regardant l’Inde, les gens voient une opportunité. Ils la voient avec un objectif légèrement différent de celui de 2019 », a-t-il déclaré.

Le PDG a parlé de la démondialisation et de ce que cela signifie dans le cadre du « découplage américano-chinois », un terme qui fait référence au démantèlement de la dépendance économique entre les deux rivaux.

Il a dit qu’il y aura des changements dans les termes de l’engagement à l’avenir, « mais c’est différent d’un découplage économique complet. En retour, cela présente une opportunité très intéressante pour l’Inde, mais ce n’est pas non plus sans défis ».

Pour être clair, il ne pense pas que les États-Unis et la Chine se découplent.

Les PDG mondiaux auxquels il s’est adressé considèrent l’Inde comme « une grande opportunité de croissance tout en reconnaissant certains des défis liés à l’investissement ici ».

« Il y a une grande opportunité ici en raison de la taille et de la croissance de la population, mais il y a des défis en termes de fonctionnement de certaines parties de la structure bureaucratique et ce sont des choses auxquelles je sais que les PDG pensent toujours et sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils diversifient leurs chaînes d’approvisionnement », a déclaré Solomon. .

