L’Inde obtient un podium historique lors de la Coupe du monde de piquetage de tentes

Une équipe indienne composée de cinq membres a réalisé une première historique en terminant troisième lors de la Coupe du monde de piquetage de tentes organisée en Afrique du Sud.

Tent Pegging est un sport de cavalerie dans lequel le cavalier est censé ramasser un bloc de bois, posé au sol, avec une lance.

L’Inde, qui est montée sur le podium samedi, avait terminé aux sixième et septième places lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde de tente pegging.

La quatrième édition la plus récente devait initialement avoir lieu en 2022, mais a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19.

La Fédération Internationale de Pegging de Tente comprend 29 pays qui se qualifient pour la Coupe du Monde tout en étant divisés en groupes de quatre équipes chacun.

Lors de son assemblée générale à Oman, un tirage au sort a été organisé pour permettre à chaque fédération nationale de choisir un groupe. L’Inde a été placée dans le groupe D.

Afin de se qualifier pour la Coupe du monde, l’équipe indienne a participé aux qualifications organisées au Soudan en janvier.

« Le Championnat national équestre Tent Pegging 2023 s’est tenu du 1er au 6 février à New Delhi et, conformément aux directives techniques, les probables ont été sélectionnés en fonction des points des cavaliers qui ont ensuite subi un essai et une équipe nationale a été sélectionnée », indique un communiqué.

Le colonel SS Solanki a été nommé entraîneur de Tent Pegging par la Fédération équestre indienne (EFI) et l’équipe a commencé à s’entraîner à partir d’avril.

« A la fin des qualifications de l’ITPF, l’Inde s’est classée 9ème », ajoute le communiqué.

Neuf pays ont participé à la Coupe du monde, l’événement se déroulant sur trois jours.

L’Inde a terminé la première journée à la quatrième place et a progressé d’une position la suivante. Le troisième jour, l’Inde est restée troisième, c’est là qu’elle a terminé.

Équipe indienne et points : Dinesh Gangaram Karlekar 04, Mohit Kumar 06, Amit Chetri 12, Mohammed Abrar 31, Goutam Kumar Atta 38.

