L’Inde obtient son propre vaccin nasal, le rappel coûte Rs 800 par dose

Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Mansukh Mandaviya, et le ministre des Sciences et de la Technologie, Jitendra Singh, ont lancé aujourd’hui le premier vaccin intranasal COVID-19 au monde, iNCOVACC. Développé par l’Indien Bharat Biotech, le vaccin sera disponible au gouvernement pour Rs 325 par dose, alors qu’il coûtera Rs 800 aux hôpitaux privés.

La société, en décembre 2022, a obtenu l’approbation pour le schéma primaire à 2 doses et comme dose de rappel hétérologue. Avant cela, la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) avait approuvé l’utilisation restreinte du vaccin intranasal dans les situations d’urgence dans le groupe d’âge de 18 ans et plus.

Deux doses du vaccin doivent être administrées à 28 jours d’intervalle.

Le vaccin nasal ne peut pas être administré à ceux qui ont pris une précaution ou une dose de rappel, a déclaré le chef du groupe de travail sur les vaccins du pays à NDTV le mois dernier, une semaine après l’introduction du vaccin sur la plateforme CoWin.

Selon le fabricant de vaccins Bharat Biotech, on peut prendre rendez-vous pour ledose de vaccin intranasal en visitant le CoWinsite Internet.

iNCOVACC a été développé en partenariat avec l’Université de Washington, St. Louis, qui avait conçu et développé la construction vectorielle adénovirale recombinante et évalué son efficacité dans des études précliniques.

Le développement de produits lié à l’évaluation de la sécurité préclinique, la mise à l’échelle de la fabrication à grande échelle, le développement de la formulation et du dispositif d’administration, y compris les essais cliniques humains, ont été menés par Bharat Biotech.

Le développement de produits et les essais cliniques ont été financés en partie par le gouvernement indien par le biais du programme Covid Suraksha du Département de biotechnologie.