Dans leurs efforts pour étendre leur portée partout dans le monde, la WWE est sur le point de lancer un programme ciblant particulièrement le marché indien au début de l’année prochaine.

Les rapports suggèrent que sous la bannière NXT, la nouvelle série «NXT India», son tournage commencera en janvier de l’année prochaine, au WWE Performance Center à Orlando, en Floride. Une fois la Covid-19 les restrictions de voyage imposées sont levées, la WWE pourrait même lancer son propre centre de performances en Inde en 2022, selon les rapports.

Selon un rapport de Brandon Thurston de Wrestlenomics et de John Pollock de POST Wrestling, la WWE prévoit d’organiser un tournoi à élimination simple à huit pour la nouvelle série. Ce tournoi pourrait couronner le tout premier champion NXT India.

Le tournoi mettra en vedette Jinder Mahal, The Singh Brothers, Indus Sher, Jeet Rama, Gurvinder Singh, Sukhwinder Grewal et Laxmi Kant Rajpoot.

NXT India devrait être diffusé à la télévision linéaire en Inde avec une fenêtre numérique via le réseau WWE. La WWE a conclu un accord de distribution en Inde avec Sony Pictures Networks India Private Limited (SPN), accord qui a été prolongé en mars dernier avec l’annonce d’un renouvellement de cinq ans. L’accord inclut également SPN ayant les droits sur le réseau WWE pour son public via sa propre plate-forme OTT SonyLIV.

Ce ne sera la deuxième branche de la WWE qu’après NXT UK qui sert la base de fans du Royaume-Uni. Les rapports suggèrent également que la WWE envisage d’étendre ces succursales dans d’autres pays d’Asie, car elle souhaite consolider les marchés d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est avec des propriétés telles que WWE NXT India et NXT Asia en raison de la forte présence d’AEW sur le continent.

Bien que l’on ne sache pas comment la WWE sélectionnerait les talents pour la marque NXT India, il a été signalé il y a quelques semaines que des recruteurs de la société se rendraient dans le sous-continent pour recruter des talents.

Plus tôt, dans une interview exclusive avec Actualités18Sports, Paul Michael Levesque, vice-président exécutif de Global Talent Strategy & Development, également connu sous le nom de Triple H a dit cela lorsqu’il a été interrogé sur le rôle de l’Inde dans les plans mondiaux de la WWE à l’avenir.

« L’Inde est un marché énorme pour la WWE. Nous adorons l’Inde et la passion des fans pour le sport est autre chose. Nous adorons y organiser des événements et interagir avec les fans. Nous avons l’un des plus grands fans de la marque en Inde. c’est un marché important pour nous. Nous avons des talents incroyables de l’Inde sous la forme de Rinku (Singh), Saurav (Gurjar), Kavita (Devi) et les nouvelles recrues des Tryouts l’année dernière. avoir plus de gens de l’Inde rejoignent la WWE et veulent donner à nos fans là-bas plus de raisons de s’engager avec la marque. «