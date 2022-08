L’Inde obtiendra la police Bharat qui «respire l’indicité» pour marquer 75 ans d’indépendance

Pour commémorer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, il y aura bientôt une « police nationale ». La police Bharat a été annoncée par Everest, l’agence sœur du groupe de publicité Rediffusion, qui célèbre également les 75 ans de l’avènement de la société, rapporte The Indian Express. Selon un communiqué de presse, les meilleurs typographes du pays chez Rediffusion et Everest y travaillent depuis six mois.

Nous avons créé une police pour l’Inde qui a été lancée par @anandmahindra https://t.co/ALvG1a5jnQ pic.twitter.com/tce2y4Tdhk — Rediffusion (@RediffusionIN) 17 août 2022

La société a mis au point une police qui serait “intrinsèquement et éternellement indienne”. Le président du groupe Mahindra, Anand Mahindra, a lancé la police Bharat pendant le week-end de la fête de l’indépendance; selon la version, il “respire l’Indianité” et transmet son essence même. Les cinq designers qui ont travaillé sur la police sont Virendra Tivrekar, Ajit Rakhade, Rohan Parab, Arif Khan et Akash Sharma.

“Nous avons examiné toutes les lettres de l’alphabet dans toutes les langues indiennes pour nous inspirer et déterminer lesquelles nous pourrions adapter, remodeler et reconcevoir en une police unique et différente qui fusionnerait la bonté de la diversité de l’Inde en une unité visuelle”, Tivrekar, qui est également directeur exécutif de la création chez Rediffusion Studios, aurait déclaré.

Le Dr Sandeep Goyal, directeur général de Rediffusion et Everest, a déclaré que la police prétend servir d’hommage à l’Inde tout en ayant les deux qualités cruciales de “mémorabilité” et “d’utilité”.

De plus, toutes les lettres sont conçues en gardant à l’esprit les sons phonétiques respectifs dans les langues indiennes mères. La police Bharat sera initialement disponible en téléchargement via un lien numérique, et plus tard, il sera possible de l’utiliser sur les ordinateurs ainsi que sur les téléphones mobiles. La police a déjà été testée pour sa lisibilité et aucun problème, que ce soit d’utilisation ou de lisibilité, n’a été signalé jusqu’à présent.

En dehors de l’Inde, seule la Suède possède sa propre police appelée Sweden Sans, créée en 2014 par l’agence de Stockholm Söderhavet. Il a une police de caractères géométrique moderne inspirée des signes des années 1950.

