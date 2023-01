L’Inde nomme une équipe féminine de 22 membres pour la tournée en Afrique du Sud avec le retour de Rani Rampal

La star vétéran et ancienne capitaine Rani Rampal revient au hockey international alors que Hockey India a annoncé jeudi l’équipe indienne de hockey féminin pour la prochaine tournée en Afrique du Sud, qui devrait commencer le 16 janvier 2023 au Cap.

L’attaquante vétéran sera de retour dans l’équipe pour la première fois depuis le match de la FIH Women’s Hockey Pro League 2021/22 contre la Belgique,

Vaishnavi Vitthal Phalke, qui a dirigé l’équipe junior féminine indienne au Tournoi des 5 Nations Uniphar U23 2022 en mai, a reçu son premier appel pour l’équipe senior.

Sur le circuit, l’Inde, qui a récemment remporté l’édition inaugurale de la FIH Women’s Nations Cup 2022 à Valence, jouera quatre matches contre l’Afrique du Sud, et trois matches contre les Pays-Bas entre le 16 et le 38 janvier 2023.

Le gardien Savita continue d’être le capitaine de la tournée avec le militant expérimenté Navneet Kaur en tant que vice-capitaine de l’équipe.

S’exprimant lors de la tournée, l’entraîneur-chef de l’équipe indienne de hockey féminin, Janneke Schopman, a déclaré. “La tournée en Afrique du Sud est une formidable opportunité pour nous de tirer parti de notre performance de la Coupe des Nations. Jouer à la fois en Afrique du Sud et aux Pays-Bas sur cette tournée nous offre tout ce dont nous avons besoin pour apprendre sur nous-mêmes à l’approche des Jeux asiatiques.”

“Jouer le numéro 1 mondial aux Pays-Bas exposera très probablement nos vulnérabilités et montrera également où nous en sommes avec nos performances et notre croissance. Jouer en Afrique du Sud, où nous aurons très probablement plus de ballon, nous donnera l’opportunité de nous améliorer dans les zones de possession du ballon”, a-t-elle ajouté.

Équipe indienne de hockey féminin :

Gardiens : Savita (Capitaine), Bichu Devi Kharibam ; Défenseurs : Nikki Pradhan, Udita, Ishika Chaudhary. Gurjit Kaur ; Milieux de terrain : Vaishnavi Vitthal Phalke, P. Sushila Chanu, Nisha, Salima Tete, Monika, Neha, Sonika, Baljeet Kaur ; Attaquants : Lalremsiami, Navneet Kaur (Vice-Capitaine), Vandana Katariya, Sangita Kumari, Beauty Dungdung, Rani, Reena Khokhar, Sharmila Devi

Horaire du Tour d’Afrique du Sud (Tous les matchs commenceront à 18h30 IST):

16 janvier 2023 : Afrique du Sud vs Inde

17 janvier : Afrique du Sud vs Inde

19 janvier : Afrique du Sud vs Inde

21 janvier : Afrique du Sud vs Inde

22 janvier : Pays-Bas vs Inde

27 janvier : Pays-Bas vs Inde

28 janvier : Pays-Bas contre Inde.

