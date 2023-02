L’Inde nomme l’équipe junior féminine de hockey pour le Tour d’Afrique du Sud

Hockey India a annoncé mardi l’équipe féminine junior indienne pour la tournée sud-africaine, qui doit débuter le 14 février.

L’équipe indienne dirigée par Preeti en tant que capitaine et Rutaja Dadaso Pisal en tant que vice-capitaine disputera une série de matchs sur le circuit entre le 17 et le 25 février contre l’équipe sud-africaine de hockey féminin junior et l’équipe sud-africaine A.

La ligne avant de l’Inde comprend Deepika Soreng, Deepika, Sunelita Toppo, Madugula Bhavani, Annu et Taranpreet Kaur. Au milieu de terrain, Jyoti Chhatri, Manju Chorsiya, Hina Banu, Nikita Toppo, Hritika Singh, Sakshi Rana et Rutaja Dadaso Pisal ont eu des opportunités.

Preeti, Jyoti Sing, Neelam, Mahima Tete et Mamita Oram constituent la formation de défense indienne sur la tournée.

Outre les 20 joueurs, Aditi Maheshwari, Anjali Barwa, Edula Jyothi et Bhumiksha Sahu ont été nommés les quatre joueurs de réserve de l’équipe.

“La tournée est une bonne occasion pour nous de tester nos jeunes joueurs talentueux et de leur donner le bon type de visibilité. Il est important pour nous de veiller à continuer à offrir de nombreuses opportunités de jeu aux joueurs qui montrent des signes de progrès. Nous espérons obtenir de bons résultats sur le circuit”, a déclaré l’entraîneur-chef Janneke Schopman.

Équipe d’Inde :

Gardiens : Kurmapu Ramya, Madhuri Kindo

Défenseurs : Preeti (capitaine), Jyoti Singh, Neelam, Mahima Tete, Mamita Oram

Milieux de terrain : Jyoti Chhatri, Manju Chorsiya, Hina Banu, Nikita Toppo, Hritika Singh, Sakshi Rana, Rutaja Dadaso Pisal (vice-capitaine)

Attaquants : Deepika Soreng, Deepika, Sunelita Toppo, Madugula Bhavani, Annu, Taranpreet Kaur

Joueurs de réserve : Aditi Maheshwari, Anjali Barwa, Edula Jyothi, Bhumiksha Sahu

