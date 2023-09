L’Inde nie son rôle dans l’assassinat d’un militant sikh au Canada

Les tensions se sont intensifiées mardi entre le Canada et l’Inde à la suite de l’accusation d’Ottawa selon laquelle New Delhi pourrait être à l’origine du meurtre d’un militant sikh sur le sol canadien, les deux parties ayant expulsé de hauts diplomates alors que l’Inde rejetait cette allégation comme étant « absurde ».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a accusé lundi des agents du gouvernement indien d’être impliqués dans la mort de Hardeep Singh Nijjar, que l’Inde avait qualifié de « terroriste » en raison de son plaidoyer en faveur d’un État sikh indépendant. Nijjar, 45 ans, a été tué par balle en juin devant un centre culturel sikh à Surrey, en Colombie-Britannique, une banlieue de Vancouver.

« Toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté », a déclaré Trudeau au Parlement lundi. « Dans les termes les plus forts possibles, je continue d’exhorter le gouvernement indien à coopérer avec le Canada pour aller au fond de cette affaire. »

Quelques heures plus tard lundi, Ottawa a annoncé l’expulsion d’un haut diplomate indien du Canada.

New Delhi a répondu mardi en affirmant qu’un haut diplomate canadien avait été invité à quitter l’Inde dans les cinq prochains jours. Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que cette expulsion reflétait « l’inquiétude croissante du gouvernement face à l’ingérence des diplomates canadiens dans nos affaires internes et à leur implication dans des activités anti-indiennes ».

L’Inde accuse depuis longtemps le Canada, où environ 2 % de la population est sikh, de soutenir un mouvement visant à établir un État sikh indépendant connu sous le nom de Khalistan. Le mouvement est interdit en Inde mais compte des partisans parmi la diaspora sikh dans des pays comme le Canada et la Grande-Bretagne.

Le ministère indien des Affaires étrangères avait précédemment rejeté les allégations canadiennes concernant le meurtre de Nijjar, les qualifiant d’« absurdes et motivées ».

« De telles allégations non fondées visent à détourner l’attention des terroristes et extrémistes du Khalistan, qui ont trouvé refuge au Canada et continuent de menacer la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Inde », a-t-il déclaré dans un communiqué mardi.

Des manifestants protestant contre le meurtre de Nijjar se sont rassemblés devant le consulat indien à Vancouver, en Colombie-Britannique, en juin. Ethan Cairns / Dossier AP

Le ministère a déclaré que les allégations avaient également été rejetées lorsque Trudeau en avait parlé avec le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a accueilli Trudeau et d’autres dirigeants mondiaux à New Delhi ce mois-ci lors du sommet annuel du Groupe des 20 économies.

La Maison Blanche s’est dite « profondément préoccupée » par les allégations de Trudeau.

« Nous restons en contact régulier avec nos partenaires canadiens », a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, dans un communiqué, selon l’Associated Press. « Il est essentiel que l’enquête du Canada se poursuive et que les auteurs soient traduits en justice. »