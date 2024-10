L’Inde nie avoir collaboré avec des gangsters pour cibler les séparatistes sikhs en sol canadien

L’Inde utilise-t-elle des diplomates et le crime organisé au Canada ? | À propos de ça

Le Canada a expulsé six diplomates indiens de haut niveau après que la GRC a déclaré avoir des preuves que des diplomates indiens au Canada étaient impliqués dans une campagne visant à intimider, contraindre et parfois même tuer sur le sol canadien. Andrew Chang détaille ce que nous savons des allégations du Canada selon lesquelles le gouvernement indien serait lié au crime organisé et de cette dernière escalade diplomatique entre les deux pays.