L’Inde n’est pas un combat de kung-fu : le ministre annule son voyage aux Jeux asiatiques en Chine en raison d’un différend territorial

Le ministre indien des Sports a annulé un voyage en Chine en raison d’un conflit territorial entre les pays qui se déroulait dans le cadre d’une compétition de kung-fu.

Trois combattants de kung-fu de l’Arunachal Pradesh se sont vu refuser l’entrée en Chine pour les Jeux asiatiques, selon l’Inde.

La Chine dit que cette région est le sud du Tibet et fait partie de la Chine.

New Delhi a annulé vendredi un voyage de son ministre des Sports aux Jeux asiatiques de Hangzhou, affirmant que les autorités chinoises avaient refusé l’accréditation et l’entrée aux athlètes indiens de kung-fu originaires d’une région revendiquée par Pékin.

Selon les médias indiens, trois combattantes d’arts martiaux de l’État indien d’Arunachal Pradesh ont été autorisées à participer à ce spectacle sportif par le comité d’organisation des Jeux asiatiques de Hangzhou.

Mais les combattants du wushu, du kung-fu, n’ont pas pu télécharger leurs cartes d’accréditation, qui font office de visa pour entrer en Chine, a rapporté le Hindustan Times.

L’État d’Arunachal Pradesh, au nord-est du pays, est revendiqué presque entièrement par Pékin, qui l’appelle « Tibet du Sud ».

La Chine a exercé une discrimination à l’encontre de certains athlètes indiens « de manière ciblée et préméditée », a déclaré le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, dans un communiqué.

« L’action de la Chine viole à la fois l’esprit des Jeux asiatiques et les règles régissant leur déroulement, qui interdisent explicitement la discrimination à l’encontre des concurrents des États membres », a-t-il ajouté.

Une « forte protestation » a été déposée à New Delhi et à Pékin contre « l’obstruction délibérée et sélective de la Chine à l’encontre de certains de nos sportifs », a-t-il déclaré, et un voyage du ministre des Sports à l’événement a été annulé.

Le Wushu est un art martial multidisciplinaire originaire de Chine.

Le reste de l’équipe indienne, composée de 10 membres, ainsi que l’équipe d’entraîneurs, sont partis mercredi pour les Jeux à Hangzhou, selon des informations.

Avant la déclaration du ministère indien des Affaires étrangères, Wei Jizhong, haut responsable du Conseil olympique d’Asie, avait insisté sur le fait que le trio avait obtenu des visas et n’était pas interdit.

« Je le dis très clairement : le gouvernement chinois leur a donné un visa, ils peuvent entrer en Chine », a-t-il déclaré aux journalistes. « Mais malheureusement, ces athlètes n’ont pas accepté le visa. »

Interrogée sur le trio lors d’une réunion d’information régulière du ministère des Affaires étrangères à Pékin, la porte-parole Mao Ning a déclaré que la Chine accueillait « des athlètes de tous les pays possédant des documents légaux » pour participer aux Jeux asiatiques.

« Le gouvernement chinois ne reconnaît pas la soi-disant région d’Arunachal que vous avez mentionnée », a-t-elle ajouté. « Le Sud du Tibet fait partie de la Chine. »

Le porte-parole indien Bagchi a rétorqué : « L’Arunachal Pradesh était, est et restera toujours une partie intégrante et inaliénable de l’Inde. »

Lors d’un incident similaire en juillet, l’équipe indienne de wushu ne s’est pas rendue dans la ville chinoise de Chengdu pour les Jeux mondiaux universitaires après que les trois mêmes athlètes se soient vu délivrer des visas agrafés plutôt que collés – une indication que Pékin ne reconnaît pas le territoire de l’Inde. réclamation sur l’Arunachal Pradesh.

A cette occasion, le ministère des Affaires étrangères de New Delhi avait qualifié cette décision d' »inacceptable ».

L’Arunachal Pradesh se trouve de l’autre côté de l’Himalaya par rapport au Tibet et partage un héritage culturel bouddhiste commun avec son voisin du nord.

Le Dalaï Lama a fui l’État en 1959 après l’échec d’un soulèvement contre la domination chinoise dans son pays natal et vit depuis en Inde.

La Chine a brièvement occupé la majeure partie du territoire dans un conflit sanglant trois ans après la fuite du chef bouddhiste.

Plus tôt cette année, l’Inde a vivement réagi après que la Chine ait renommé 11 lieux de la région contestée.