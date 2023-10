L’Inde n’envisage plus d’interdire les crypto-monnaies : cadre réglementaire en 5 points dans son plan

L’Inde développe activement un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies basé sur les recommandations combinées du Fonds monétaire international (FMI) et du Conseil de stabilité financière (FSB). Ce cadre pourrait potentiellement déboucher sur une législation juridique dans les cinq à six prochains mois. Voici un bref aperçu de l’article :

Arrière-plan: L’Inde a récemment participé au sommet du G20, où la décision la plus importante pour la communauté cryptographique a été l’acceptation des recommandations conjointes du FMI et du FSB sur la réglementation de la cryptographie. Ces recommandations préconisent de réglementer le marché de la cryptographie au lieu d’imposer une interdiction complète.

L’approche de l’Inde : Crebaco, une société d’analyse blockchain qui a consulté plusieurs comités du G20, a fourni un aperçu de la position de l’Inde sur la cryptographie. Selon Sidharth Sogani, PDG de Crebaco, l’Inde développe un cadre législatif en cinq points pour la cryptographie, en mettant l’accent sur la collaboration mondiale, en particulier dans des domaines tels que la fiscalité des cryptomonnaies.

Cadre en cinq points

Mise en œuvre de procédures avancées Know Your Customer (KYC) pour les sociétés de cryptographie, conformément au Foreign Account Tax Compliance Act et aux normes anti-blanchiment d’argent existantes. Obliger les plateformes de cryptographie à fournir des audits de preuve de réserve aux régulateurs en temps réel. Établir une politique fiscale cohérente entre les nations. Accorder potentiellement aux échanges cryptographiques un statut similaire à celui des revendeurs agréés (semblables aux banques) selon les directives de la Reserve Bank of India (RBI). Exiger des rôles clés, tels qu’un responsable des rapports sur le blanchiment d’argent, pour les plateformes de cryptographie.

Perspective globale: De nombreux pays, dont les États-Unis et l’Europe, ont déjà établi des réglementations spécifiques en matière de cryptographie. L’Inde, de son côté, a choisi de taxer la cryptographie, imposant une taxe de 30 % sur les gains cryptographiques en 2022. Cependant, les recommandations conjointes du FMI et du FSB, associées à l’assurance du ministère des Finances, indiquent un avenir prometteur pour l’industrie de la cryptographie. en Inde.

Position officielle: Un responsable du ministère des Finances a confirmé que l’Inde envisageait les recommandations cryptographiques du FMI et du FSB et se concentrerait sur la création de réglementations basées sur celles-ci dans les mois à venir. Le responsable a également souligné que l’interdiction des crypto-monnaies n’est plus une option viable, surtout si d’autres pays continuent de les accepter et de les réglementer.

En résumé, l’Inde s’oriente vers une approche réglementaire pour les crypto-monnaies, mettant l’accent sur la collaboration mondiale et tenant compte des recommandations conjointes du FMI et du FSB. Le cadre législatif en cinq points du pays vise à apporter clarté et structure au secteur de la cryptographie, garantissant ainsi sa croissance et sa sécurité. Apprendre encore plus

