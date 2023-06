L’Inde ne prévoit pas d’inviter l’Ukraine au sommet du G20 en septembre

NEW DELHI (AP) – L’Inde ne prévoit pas d’inviter l’Ukraine au sommet du Groupe des 20 pays industrialisés et en développement en septembre, a déclaré jeudi son ministre des Affaires étrangères.

« À notre avis, la participation au G20 est réservée aux membres et aux organisations que nous avons invités. Cette liste, nous l’avons annoncée dès que nous avons assumé la présidence du G20 » en décembre, a déclaré Subrahmanyam Jaishankar aux journalistes.

L’Ukraine n’est pas membre du G20, tandis que la Russie avec laquelle elle mène une guerre fait partie du groupement. L’Inde a évité de condamner la guerre de la Russie en Ukraine et a cherché à y mettre fin par la diplomatie et le dialogue.

« Ce n’est pas quelque chose que nous avons examiné et ce n’est pas quelque chose de très honnête dont nous avons discuté avec qui que ce soit », a déclaré Jaishankar.

La guerre en Ukraine et la perturbation de l’approvisionnement mondial en nourriture et en carburant devraient figurer en bonne place à l’ordre du jour du sommet du G20 à New Delhi.

Zelenskyy a été invité à participer au sommet du G20 de l’année dernière à Bali, en Indonésie.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy en marge du sommet du Groupe des sept pays industrialisés au Japon en mai. C’était leur première rencontre depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février dernier.

L’Inde espère approfondir ses échanges avec la Russie, son alliée de la guerre froide, à qui elle continue d’acheter des quantités record de brut. Elle dépend également de la Russie pour environ 60 % de ses équipements de défense.

En avril, l’Ukraine a demandé à l’Inde de fournir des médicaments et du matériel médical et de l’aider à reconstruire les infrastructures endommagées par la guerre.

La demande a été transmise par Emine Dzhaparova, vice-ministre des Affaires étrangères et le plus haut responsable ukrainien à se rendre en Inde depuis le début de l’invasion russe l’année dernière. Elle a souligné le désir de l’Ukraine de construire une relation plus forte et plus étroite avec l’Inde.

En réponse à la demande de l’Ukraine, le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré qu’en plus de fournir des médicaments et du matériel médical, l’Inde fournirait également des bus scolaires à l’Ukraine.

L’Inde a évacué près de 20 000 Indiens étudiant en Ukraine, principalement dans des facultés de médecine, après le déclenchement de la guerre.

Ashok Sharma, Associated Press