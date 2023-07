"L’Inde ne pardonnera jamais…": Le Congrès exige la déclaration du Premier ministre sur le Manipur

Le Congrès a vivement critiqué le centre après la diffusion en ligne d’une vidéo vieille de 2 mois montrant deux femmes défilant nues devant une foule à Manipur.

Dans une attaque cinglante contre le gouvernement dirigé par Narendra Modi, le président du Congrès Mallikarjun Kharge a accusé le BJP de transformer la démocratie et l’État de droit en mobocratie dans l’État du nord-est touché par la violence.

« L’humanité est morte à Manipur. Le gouvernement Modi et le BJP ont transformé la démocratie et l’État de droit en mobocratie en détruisant le tissu social délicat de l’État. Narendra Modi ji, l’Inde ne pardonnera jamais votre silence », a tweeté le chef du Congrès.

« S’il reste une conscience ou un iota de honte dans votre gouvernement, alors vous devriez parler de Manipur au Parlement et dire à la nation ce qui s’est passé, sans blâmer les autres pour votre double incompétence – à la fois au centre et à l’État. Vous avez abdiqué votre responsabilité constitutionnelle. En cette heure de crise, nous sommes solidaires avec le peuple de Manipur », a-t-il ajouté.

La vidéo des deux femmes a été largement condamnée par les dirigeants de l’opposition. Une organisation tribale du Manipur a allégué que les deux femmes avaient été violées collectivement dans un champ.

Le Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF) affirme que l’incident s’est produit le 4 mai dans le district de Kangpokpi, à 35 kilomètres de la capitale de l’État, Imphal. Cependant, la police affirme que l’incident s’est produit dans un autre district, même si le FIR a été déposé à Kangpokpi.

L’horrible incident a eu lieu un jour après que la violence a éclaté entre les tribus Meitei et Kuki à Manipur, suite à la demande des Meitei pour le statut de tribus répertoriées (ST).

« Le silence et l’inaction du Premier ministre ont conduit Manipur à l’anarchie. L’INDE ne restera pas silencieuse pendant que l’idée de l’Inde est attaquée à Manipur. Nous sommes aux côtés des habitants de Manipur. La paix est la seule voie à suivre », a tweeté le chef du Congrès Rahul Gandhi.

Le secrétaire général du Congrès, Jairam Ramesh, a déclaré que 78 jours se sont écoulés depuis le déclenchement de la violence ethnique à grande échelle à Manipur, et 77 jours depuis que les deux femmes tribales ont défilé nues et auraient été violées.

« Le reste de l’Inde n’avait aucune idée qu’un incident aussi horrible s’était produit en raison de l’interdiction d’Internet en cours à Manipur. Mais il est absolument inexcusable que la ministre du Développement de la femme et de l’enfant (Smriti Irani) ait attendu 76 jours pour parler au CM de Manipur ou même publier une déclaration », a écrit M. Ramesh sur les réseaux sociaux. « Le gouvernement de l’Union, le ministre de l’Intérieur ou le Premier ministre n’étaient-ils pas au courant de cela ? Quand le gouvernement Modi cessera-t-il d’agir comme si tout allait bien ? »

Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, a ordonné à la police d’enquêter sur l’incident avec la plus grande urgence. Il a informé NDTV que la ministre du Développement de la femme et de l’enfant, Smriti Irani, lui avait parlé, ainsi qu’au secrétaire en chef, de l’horrible incident et avait assuré une action stricte contre les coupables.

« L’horrible vidéo d’agression sexuelle de deux femmes émanant de Manipur est condamnable et carrément inhumaine. J’ai parlé à CM N Biren Singh ji qui m’a informé qu’une enquête est actuellement en cours et a assuré qu’aucun effort ne sera épargné pour traduire les auteurs en justice », a déclaré Mme Irani.

La police de Manipur a annoncé sur Twitter avoir déposé une plainte pour viol collectif et meurtre.

La violence au Manipur a coûté la vie à plus de 120 personnes et déplacé des milliers de personnes.