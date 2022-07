L’Inde ne devrait pas cesser d’acheter du pétrole russe de sitôt. Voici pourquoi

Malgré les critiques de l’Occident, l’Inde ne renonce pas à son engagement d’acheter du pétrole russe.

Alors que le Brent recule à près de 100 $ le baril, Les experts en politique étrangère affirment que la volonté de l’Inde d’acheter du pétrole ne fera que s’intensifier à mesure que les préoccupations d’inflation occuperont le devant de la scène.

“L’Inde reçoit une attention négative pour l’acquisition de pétrole par les États-Unis et l’Europe… mais l’Inde a rendu un jugement que ses intérêts nationaux dictent – maintenir les prix du pétrole dans la meilleure position possible est vital pour la stabilité intérieure et les intérêts économiques”, a déclaré Frank Wisner, ancien ambassadeur américain en Inde et conseiller en affaires internationales chez Squire Patton Boggs.

En tant que troisième plus grand importateur de pétrole au monde, l’Inde est vulnérable à la hausse des prix du pétrole. De plus, la pression monte sur le Premier ministre Narendra Modi pour maîtriser l’inflation galopante pour ses 1,3 milliard de citoyens.

“La disponibilité et le prix du pétrole russe sont trop attractifs”, a ajouté Wisner.

Les analystes de Nomura affirment que pour chaque augmentation de 1 dollar du prix du pétrole, la facture des importations indiennes augmente de 2,1 milliards de dollars.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine fin février, les importations indiennes de pétrole russe ont bondi. Les premières données de juin montrent que l’approvisionnement indien en brut russe a atteint près d’un million de barils par jour, contre 800 000 barils par jour en mai, selon Again Capital. Actuellement, le pétrole russe représente 25 % des importations énergétiques de l’Inde, en partie à cause des sanctions imposées à l’Iran. Pourtant, les critiques accusent l’Inde de financer les efforts de guerre de la Russie en Ukraine.

Cependant, les Américains frustrés par des prix plus élevés devraient prendre note de cette observation : “Les prix du pétrole seraient probablement supérieurs de 8 à 10 dollars si l’Inde n’achetait pas les volumes de brut russe qu’elle est”, a déclaré John Kilduff, associé fondateur d’Again Capital. Les experts disent que les craintes de récession pourraient réduire la quantité de pétrole achetée par l’Inde, mais ils n’apportent aucun changement majeur aux estimations à ce stade.

La semaine dernière, les dirigeants du G7 ont lancé l’idée de mettre en place un plafonnement des prix du pétrole russe. Cependant, les stratèges – y compris Helima Croft de RBC Capital – disent que cela pourrait se retourner contre eux, surtout maintenant que le prix du pétrole se négocie à ses sommets.

“Je ne pense pas que les Russes accepteront un jour un plafonnement des prix… les remises deviennent plus difficiles dans un environnement de prix plus bas”, a déclaré Croft.