WASHINGTON-

Les États-Unis sont en contact avec les Indiens à des niveaux élevés après qu’Ottawa a déclaré que des agents du gouvernement indien étaient liés au meurtre d’un leader séparatiste sikh au Canada, et Washington n’accorde à l’Inde aucune « exemption spéciale » en la matière, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. jeudi.

Les États-Unis cherchent à renforcer leurs relations avec l’Inde. Le président Joe Biden a accueilli le Premier ministre indien Narendra Modi pour une visite d’État à la Maison Blanche plus tôt cette année.

Lorsqu’on lui a demandé si les inquiétudes des États-Unis concernant l’incident pourraient perturber ce processus, Sullivan a déclaré que les États-Unis défendraient leurs principes, quel que soit le pays touché.

« C’est un sujet de préoccupation pour nous. C’est quelque chose que nous prenons au sérieux. C’est un sujet sur lequel nous continuerons à travailler, et nous le ferons quel que soit le pays », a déclaré Sullivan aux journalistes à la Maison Blanche.

« Il n’y a pas d’exemption spéciale pour des actions comme celle-ci. Quel que soit le pays, nous nous lèverons et défendrons nos principes fondamentaux et nous consulterons également étroitement nos alliés comme le Canada alors qu’ils poursuivent leur processus d’application de la loi et leur processus diplomatique. »

Le Canada a déclaré lundi qu’il « poursuivait activement les allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, 45 ans, devant un temple sikh en juin.

Sullivan a noté que les États-Unis étaient en contact avec les deux pays sur le sujet.

« Nous sommes en contact constant avec nos homologues canadiens… et nous avons également été en contact avec le gouvernement indien », a déclaré Sullivan.

Sullivan a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les informations suggérant qu’il y avait une distance entre le Canada et les États-Unis sur cette question.

« Je rejette fermement l’idée qu’il existe un fossé entre les États-Unis et le Canada. Nous sommes profondément préoccupés par ces allégations et nous aimerions que cette enquête se poursuive et que les auteurs soient tenus pour responsables », a-t-il déclaré.



