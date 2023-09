L’Inde n’aura pas de place pour la corruption, le casteisme et le communautarisme : PM Modi

L’Inde sera une nation développée lorsqu’elle célébrera ses 100 ans d’indépendance, et elle n’aura pas de place pour la corruption, le casteisme et le communautarisme, a déclaré aujourd’hui le Premier ministre Narendra Modi à l’agence de presse PTI dans une interview.

« L’Inde sera une nation développée d’ici 2047 ; la corruption, le casteisme et le communautarisme n’auront plus leur place dans notre vie nationale », a déclaré le Premier ministre.

Parlant du prochain sommet du G20 à New Delhi, le Premier ministre a déclaré que le monde se tournait désormais vers l’Inde pour obtenir des conseils. « Nos paroles et notre vision sont considérées par le monde comme une feuille de route pour l’avenir et pas seulement comme des idées », a-t-il déclaré. La vision mondiale centrée sur le PIB évolue vers une vision centrée sur l’humain, et l’Inde joue le rôle de catalyseur dans cette transformation, a déclaré le Premier ministre.

Soulignant l’évolution de la perception mondiale de l’Inde, le Premier ministre a déclaré : « Pendant longtemps, l’Inde a été considérée comme un pays comptant un milliard d’estomacs affamés. Aujourd’hui, elle compte un milliard d’esprits ambitieux et deux milliards de mains compétentes.

Le Premier ministre a déclaré que la population indienne peut lui permettre de récolter un dividende démographique massif au cours des prochaines décennies. « Les Indiens ont aujourd’hui une grande chance de jeter les bases d’une croissance dont on se souviendra pendant les 1 000 prochaines années », a-t-il déclaré. « Autrefois considérée simplement comme un grand marché, l’Inde fait désormais partie des solutions aux défis mondiaux », a-t-il ajouté.

S’en prenant aux partis d’opposition et redoublant d’attaque contre ce que le BJP appelle la « culture des cadeaux », le Premier ministre a déclaré que « les politiques financières irresponsables et le populisme peuvent donner des résultats politiques à court terme mais en tirer un prix social et économique élevé à long terme ». « .

Dans une autre attaque contre l’opposition, le Premier ministre a déclaré que les gouvernements précédents « manquaient de confiance » dans les peuples des autres États pour organiser avec succès des réunions mondiales de haut niveau en dehors de Delhi.

La présidence indienne du G20 a également semé la confiance dans les pays dits du tiers monde, a déclaré le Premier ministre. Au moment du compte à rebours du G20, le gouvernement a souligné le rôle que les pays du tiers monde – ou du Sud – joueront dans la croissance mondiale dans les années à venir. Le Premier ministre a exprimé les préoccupations et les problèmes des pays du Sud sur plusieurs forums internationaux.

Le Premier ministre a déclaré que l’approche nationale de l’Inde visant à s’adresser aux personnes les plus arriérées la guide également au niveau mondial, car elle exprime les préoccupations de ceux qui sont négligés dans le paysage géopolitique. « Le thème de la présidence indienne du G20, « Vasudhaiva Kutumbakam », n’est pas seulement un slogan, mais une philosophie globale dérivée de notre philosophie culturelle », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la position adoptée par l’Inde dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, le Premier ministre a réitéré que le dialogue et la diplomatie sont le seul moyen de résoudre les conflits.

Le refus de l’Inde de se ranger du côté d’un camp et de prôner systématiquement le dialogue pendant le conflit ukrainien a suscité des critiques de la part de certains. Certaines voix en Occident ont également critiqué la décision de l’Inde d’acheter du carburant à la Russie, même après que le régime de Vladimir Poutine ait été sanctionné par l’Europe et les États-Unis. L’Inde a fermement défendu sa décision, le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, affirmant que chaque pays essayait d’obtenir le meilleur accord possible pour ses citoyens et que l’Inde n’était pas différente.

Concernant le changement climatique, un problème sur lequel l’Inde a appelé les pays développés à faire davantage, le Premier ministre a déclaré qu’« il n’existe pas de solution universelle pour lutter contre le changement climatique ».