L’Inde monte de 5 places dans le classement de la force des passeports, se classe actuellement à…

Le dernier classement publié par Index des passeports Henleypublié mardi, place le passeport indien à la 80e place, le faisant gagner cinq places par rapport à sa position en 2022. Les Indiens peuvent désormais voyager vers 57 destinations sans visa.

Le rang actuel de l’Inde la lie à des pays comme le Togo et le Sénégal.

Alors que les détenteurs de passeports indiens ont un accès sans visa et un accès avec visa à l’arrivée à des pays tels que l’Indonésie, la Thaïlande, le Rwanda, la Jamaïque et le Sri Lanka, ils ont toujours besoin d’un visa pour entrer dans 177 destinations à travers le monde. Certains de ces pays incluent la Chine, le Japon, la Russie, les États-Unis et les pays de l’Union européenne.

Pendant ce temps, Singapour a remplacé le Japon par le passeport le plus puissant du monde, permettant l’entrée sans visa dans 192 destinations mondiales.

Après cinq ans au sommet, le Japon est tombé à la troisième place car le nombre de destinations auxquelles son passeport peut accéder sans visa a chuté. Les États-Unis, qui étaient autrefois en tête du classement il y a près de dix ans, ont perdu deux places pour se retrouver à la huitième place. Le Royaume-Uni, après une crise induite par le Brexit, a bondi de deux places à la quatrième place, une position qu’il occupait pour la dernière fois en 2017. Au bas de la liste se trouve l’Afghanistan avec un accès facile à 27 destinations.

Passport Index est devenu l’outil en ligne interactif le plus populaire pour afficher, trier et classer les passeports du monde.

Notamment, le Henley Passport Index, créé à l’origine par le Dr Christian H. Kaelin, est basé sur des données fournies par l’Autorité du transport aérien international (IATA) et couvre 199 passeports et 227 destinations de voyage.

Il est mis à jour en temps réel tout au long de l’année, au fur et à mesure que les modifications de la politique des visas entrent en vigueur.