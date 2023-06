L’Inde met les États côtiers en état d’alerte dans un contexte d’avertissement de renforcement de la tempête cyclonique

Les États indiens de l’ouest du Gujarat, du Maharashtra, de Goa et d’autres régions côtières sont en état d’alerte après que les météorologues ont averti qu’une tempête cyclonique sur la mer d’Oman s’intensifierait au cours des prochaines 24 heures.

Les autorités ont dit aux communautés de pêcheurs d’arrêter les opérations pendant les cinq prochains jours dans l’est et le centre de la mer d’Oman, et le long de la région indienne de Saurastra et de Kutch, avant le cyclone Biparjoy.

Le département météorologique indien (IMD), qui a classé Biparjoy comme une « tempête très violente », a déclaré samedi à 08h30 IST (03h00 GMT) que le système météorologique était centré à environ 620 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de la capitale financière Mumbai.

« Il est très probable qu’il s’intensifie davantage et se déplace progressivement vers le nord-nord-est au cours des prochaines 24 heures », a déclaré samedi l’IMD dans un communiqué.

A LIRE AUSSI | Le puissant cyclone Yaas frappe la terre dans l’est de l’Inde, plus d’un million de personnes évacuées

Il a mis en garde contre de fortes pluies dans des endroits isolés de l’État du Kerala et de la région côtière du Karnataka au cours des trois prochains jours.

L’IMD s’attendait à ce que des pluies de mousson arrivent sur l’État le plus au sud du Kerala le 4 juin, mais la formation de Biparjoy a retardé cela.

Au Gujarat, les 13 districts côtiers du sud du Gujarat, de la péninsule de Saurashtra et de Kutch ont été mis en alerte.

Kamal Dayani, secrétaire en chef supplémentaire du département des recettes de l’État, a déclaré à Reuters :

Nous sommes parfaitement préparés à faire face à n’importe quelle situation.

Des équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe et de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe ont été déployées dans les districts susceptibles d’être touchés par la tempête.

Les structures instables, telles que les palissades, ont été supprimées et le service de l’électricité est en attente d’une interruption de l’alimentation électrique.