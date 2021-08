l’Inde met fin à la sécheresse dans le hockey masculin ; Gagner le bronze en battant l’Allemagne 5-4

Une attente de 41 ans a pris fin à Tokyo. L’équipe de hockey masculine de l’Inde a battu l’Allemagne 5-3 pour remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo – leur toute première médaille aux Jeux depuis 1980 et 12e au total. L’Inde, huit fois championne olympique de hockey, a ainsi remporté sa troisième médaille de bronze lors de cet événement phare.

Après avoir perdu 2-5 en demi-finale contre la Belgique championne du monde mardi, l’Inde est entrée dans le choc pour la médaille de bronze avec le poids lourd de l’histoire. Ils affrontaient l’Allemagne – quatre fois champions olympiques eux-mêmes et la médaille de bronze remportée aux Jeux de Rio en 2016.

L’Inde a concédé tôt – à la 2e minute elle-même avec Timur Oruz marquant un placement pour donner à l’Allemagne une avance de 1-0 qu’ils ont conservée à la fin du premier quart-temps.

L’Inde s’est cependant rétablie et a égalisé en un temps record, deux minutes après le début du deuxième quart lorsque Simranjeet a marqué via un field goal pour faire un tout-en-un. Cependant, à la 24e minute, Niklas Mellen restaure l’avantage d’un but de son équipe.

Une minute plus tard, 2-1 est devenu 3-1 avec Benedikt Furk marquant son propre but sur le terrain.

La réponse indienne aux revers rapides a été rapide.

Hardik Singh a marqué quelques minutes plus tard avec Indian convertissant un corner de pénalité pour porter le score à 3-2. Sur la lancée, ils ont remporté un autre corner de pénalité deux minutes plus tard et Harmanpreet Singh n’a pas commis d’erreur pour porter le score à 3-3.

Après un début mouvementé, la pause à la mi-temps a été une pause bien méritée pour les deux adversaires, les deux premiers quarts comptant déjà six buts au total.

Le troisième quart appartenait à l’Inde qui s’est rafraîchie en marquant deux buts en l’espace de trois minutes pour prendre une avance de deux buts. Tout d’abord, Rupinder Pal Singh a marqué son premier but du match grâce à un coup de pénalité à la 31e minute pour donner à son équipe une avance de 1-0.

Ensuite, Simranjeet a marqué son deuxième panier du match pour porter le score à 5-3 à la 34e minute. L’Inde a conservé son avantage de deux buts au troisième quart et seulement 15 minutes les ont séparés de la gloire.

Cependant, les Allemands sont revenus en force dans le dernier quart-temps et Lukas Windfeder a finalement converti son premier corner de pénalité après plusieurs tentatives infructueuses avant de lancer le match grand ouvert avec l’Inde toujours en tête 5-4.

Alors que le quart touchait à sa fin, les Allemands ont inondé la moitié indienne, ont remporté un corner de pénalité, mais l’Inde a réussi à défendre sa mince avance. 30 secondes et ils avaient un long virage. Les nerfs.

Sept secondes à jouer et l’Allemagne a remporté un nouveau corner de pénalité. Les joueurs des deux équipes se sont regroupés. Et c’est parti la sirène.

Équipe d’Inde masculine de hockey, médaillée de bronze à Tokyo 2020.

