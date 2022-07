L’Inde met fin à la campagne de la Coupe du monde féminine de hockey FIH 2022 avec une victoire 3-1 contre le Japon

L’équipe indienne de hockey féminin a remporté une victoire 3-1 contre le Japon lors du match de classement 9-12e de la Coupe du monde féminine de hockey FIH Espagne et Pays-Bas 2022 à l’Estadi Olímpic de Terrassa, en Espagne, mercredi. Navneet Kaur (30′, 45′) a joué pour l’Inde, marquant un doublé, tandis que Deep Grace Ekka (38′) a également marqué un but crucial dans le match. Pour le Japon, Yu Asai (20′) a marqué l’unique but du match.

L’Inde a commencé le match du pied avant lorsque Neha a passé le ballon à l’intérieur du cercle vers Navneet Kaur pour se créer une première chance. Quelques minutes plus tard, Gurjit Kaur a tenté de donner l’avantage à l’Inde sur un coin de pénalité. Mais la Japonaise Moeka Tsubouchi a bien défendu pour dégager le ballon. La meilleure chance pour l’équipe indienne est venue lorsque Navneet Kaur a percé la défense japonaise et pénétré à l’intérieur du cercle. Mais le Japon a évité le danger et le premier quart-temps s’est terminé avec les deux équipes à 0-0.

A LIRE AUSSI | ” Confiant ” Neeraj Chopra compte sur la ” cohérence ” avec l’objectif d’une médaille insaisissable aux championnats du monde

L’Inde a commencé le deuxième trimestre là où elle s’était arrêtée. Un premier mouvement menaçant a forcé le Japonais Shihori Oikawa à sauver le ballon du bord du poteau de but. Un tir cadré de Vandana Katariya quelques minutes plus tard a mis à l’épreuve la gardienne Eika Nakamura. Un coin de pénalité à la 20e minute a permis à Yu Asai d’ouvrir le score pour le Japon. Navneet Kaur a égalisé le score avec un superbe but en fin de match et les deux équipes sont allées à la mi-temps à 1-1.

La seconde mi-temps a commencé avec les deux équipes gardant le ballon au milieu de terrain et essayant de conserver le ballon. Une première tentative de Penalty Corner de Gurjit Kaur est passée à côté de la cible. Mais quelques minutes plus tard, Deep Grace Ekka s’est convertie à partir d’un autre coin de pénalité, frappant le ballon vers le coin inférieur droit pour donner à l’Inde une avance de 2-1. Le Japon a de nouveau encaissé dans les dernières secondes du quart lorsque Navneet Kaur a marqué son deuxième but du match, et l’Inde a augmenté son avance à 3-1.

Le Japon a commencé à chercher des buts pour revenir immédiatement dans la compétition dans le dernier quart-temps. Mais l’Inde a maintenu une ligne de défense stricte pour prévenir tout danger. Lalremsiami a ouvert un mouvement dangereux du flanc droit pour remettre l’opposition sur le pied arrière. Dans les dernières minutes du match, l’Inde a conservé le ballon au plus profond de la moitié de terrain japonaise, tandis que l’adversaire avait du mal à saisir le ballon, et l’Inde a remporté une confortable victoire 3-1 sur le Japon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.