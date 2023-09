L’Inde met en garde les voyageurs se rendant au Canada alors que le différend sur la mort d’un militant sikh s’intensifie

L’Inde a conseillé mercredi à ses citoyens d’être prudents lorsqu’ils voyagent au Canada, alors que le fossé entre les deux nations se creuse encore davantage à la suite des allégations d’Ottawa selon lesquelles l’Inde pourrait avoir été impliquée dans l’assassinat d’un leader séparatiste sikh dans la banlieue de Vancouver.

Le ministère des Affaires étrangères de New Delhi a publié un avis aux voyageurs mis à jour, appelant ses ressortissants, et en particulier ceux qui étudient dans ce pays nord-américain, à être prudents en raison de « la croissance des activités anti-indiennes et des crimes de haine politiquement tolérés ».

Les Indiens devraient également éviter de se rendre dans des lieux au Canada où « des menaces ont particulièrement visé les diplomates indiens et les sections de la communauté indienne qui s’opposent au programme anti-indien », a déclaré le ministère.

Ottawa et New Delhi, deux partenaires stratégiques clés en matière de sécurité et de commerce, sont engagés dans une lutte diplomatique après que le premier ministre Justin Trudeau a affirmé que l’Inde était liée à l’assassinat d’un défenseur de l’indépendance sikh sur son sol en juin.