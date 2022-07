L’Inde mène le décompte des médailles à mi-parcours

L’Inde s’est hissée au sommet du décompte des médailles à mi-parcours de l’étape de la Coupe du monde Carabine/Pistolet/Fusil de chasse de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à Changwon, en Corée, remportant une médaille d’or et trois d’argent au cinquième jour des compétitions. .

La journée a commencé sur une note dorée pour l’Inde alors que l’équipe masculine de carabine à air comprimé à 10 m a battu la Corée 17-15 dans une finale éprouvante pour les nerfs. Arjun Babuta, Shahu Tushar Mane et Paarth Makhija se sont combinés efficacement pour repousser le défi coréen après avoir perdu 11-15 à un moment donné. C’était la deuxième médaille d’or de la compétition pour Arjun et Shahu.

C’était tout l’argent après cela alors que l’équipe féminine de fusil d’Elavenil Valarivan, Ramita et Mehuli Ghosh s’est battue avec acharnement et était aussi proche que 10-12 avant que les Coréennes ne remportent les deux dernières séries de tirs simples pour le clouer 16-10 en leur faveur.

C’était au tour des tireurs au pistolet ensuite que Shiva Narwal, Naveen et Sagar Dangi se sont battus bec et ongles avec une équipe italienne déterminée pour être au niveau 15-15 avant la série finale. Paolo Monna, Alessio Torracchi et Luca Tesconi se sont avérés trop expérimentés pour que l’équipe indienne new look remporte l’accord 17-15 à la fin.

La troisième médaille d’argent de la journée pour l’Inde est survenue dans l’épreuve féminine du pistolet à air comprimé à 10 m. Rhythm Sangwan, Yuvika Tomar et Palak, encore une fois une équipe au nouveau look, ont regardé à 2-10 contre une équipe coréenne de qualité comprenant le médaillé d’argent des Jeux olympiques de Tokyo Kim Minjung.

C’est alors que l’entraîneur Samaresh Jung a demandé un temps mort et cela a provoqué un combat admirable de l’Inde alors qu’ils se rapprochaient à 12-14. Cependant, les Coréens ont marqué leur classe dans la série finale et ont réussi 16-12 pour leur troisième médaille d’or du tournoi.

Les paires indiennes de la compétition Trap Mixed Team ont cependant terminé en dehors des médailles. jours de compétition. La Corée occupe la deuxième place avec un nombre égal de médailles d’or, mais seulement une médaille d’argent supplémentaire à montrer pour ses efforts jusqu’à présent.

