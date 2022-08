L’Inde manquera son objectif d’énergie renouvelable, selon des responsables et des experts

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le manque à gagner est dû à “des politiques fédérales et étatiques incohérentes en matière d’énergies renouvelables, des droits de douane excessifs sur les produits liés aux énergies renouvelables ainsi que des problèmes de financement”, a déclaré Vibhuti Garg, économiste de l’énergie basé à New Delhi, qui a ajouté que l’industrie solaire est particulièrement vulnérables à de tels barrages routiers.

Elle a ajouté que “l’amélioration de la santé financière des compagnies d’électricité appartenant au gouvernement” aiderait à développer la capacité renouvelable en Inde. Les compagnies d’électricité appartenant à l’État ont connu des difficultés en raison des retards dans les subventions gouvernementales et les paiements des consommateurs et de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture d’industries gourmandes en énergie.

Il a ajouté que les entreprises énergétiques publiques doivent 117 milliards de roupies (1,5 milliard de dollars) aux producteurs et aux développeurs d’énergie renouvelable et que la dette a contribué à la lenteur de la production d’énergie propre.

L’Inde, troisième plus grand émetteur de dioxyde de carbone après la Chine et les États-Unis, a récemment finalisé ses objectifs climatiques et s’est engagée à ce que 50 % de la production d’électricité provienne de sources d’énergie propres d’ici 2030. Les besoins énergétiques du pays devraient doubler d’ici la fin du décennie à mesure que la population augmente et que le gouvernement cherche à améliorer le niveau de vie.