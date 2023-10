Le 21 septembre, New Delhi a suspendu les services de visa pour les Canadiens « jusqu’à nouvel ordre » après que le premier ministre canadien Justin Trudeau a formulé des allégations selon lesquelles l’Inde aurait commis l’assassinat extrajudiciaire du chef séparatiste sikh Hardeep Singh sur le sol canadien, déclenchant une tempête diplomatique.

Avec la suspension des visas pour les Canadiens, les familles voyageant du Canada vers l’Inde ont dû réorganiser leur voyage et même projets de mariage. Cela a chèrement coûtent cher aux entreprises locales qui dépendent de lourdes dépenses des Indiens non-résidents (NRI) à cette période de l’année.

Une trêve semblait lointaine la semaine dernière, après l’Inde expulsé 41 diplomates canadienset Ottawa a répondu par services de visa et consulaires interrompus à Mumbai, Chandigarh et Bengaluru, laissant le haut-commissariat de Delhi comme seule option viable. Le chaos s’est ensuivi pour les étudiants nerveux à l’idée d’obtenir un visa pour étudier à l’étranger au Canada.

Pendant tout ce temps, le Canada a été appeler l’Inde à adopter une approche plus calme tout en enquêtant sur la question, et a appelé l’Inde un partenaire stratégique « important » toujours. Aujourd’hui, l’Inde a assoupli sa position. Il reprendra les services de visa pour les ressortissants canadiens dans quatre catégories : visa d’entrée, visa d’affaires, visa médical et visa de conférence – à partir d’aujourd’hui (26 octobre). Visas touristiques et électroniques ne sont pas sur la liste.

« Il y a quelques semaines, nous avons arrêté de délivrer des visas au Canada parce qu’il n’était plus sécuritaire pour nos diplomates d’aller travailler pour délivrer des visas. Leur sûreté et leur sécurité ont donc été la principale raison pour laquelle nous avons dû suspendre temporairement la délivrance de visas. » —Le ministre indien des Affaires étrangères, S. Jaishankar, lors d’un événement dimanche 22 octobre.

L’arriéré de traitement des visas du Canada pour les Indiens, en chiffres

20 000 : Nombre de visas pour Indiens que Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sera effectivement en mesure de traiter d’ici décembre, selon le ministre de l’Immigration Marc Miller. C’est en baisse par rapport aux 38 000 attendus.

5 : Nombre de membres d’IRCC restés en Inde qui sont désormais en mesure d’effectuer le travail sur le terrain essentiel au traitement des demandes, ce qui ralentit les délais de traitement.

89 % : Les candidatures indiennes sont traitées via le réseau mondial, ce qui suggère que la majorité des candidatures indiennes sont déjà traitées à l’extérieur du pays.

Pays d’intérêt : les États-Unis

Les États-Unis se trouvent au milieu du sandwich diplomatique entre leur voisin le Canada – un allié de l’OTAN et membre du groupe Five Eyes partageant des renseignements – et l’Inde – un partenaire stratégique en plein essor dans la région Indo-Pacifique pour affronter la Chine.

Washington a déjà a exprimé ses inquiétudes avec New Delhi sur la diminution de la présence diplomatique du Canada en Inde. Ses prochaines étapes dépendent des preuves qu’Ottawa apportera dans le cadre de l’enquête. Mais quelles que soient les conclusions, il est probable que l’administration Biden, qui a même fermé les yeux sur l’Inde, s’approprier le pétrole russe depuis le début de la guerre en Ukraine l’année dernière, l’Inde ne sera pas complètement gelée. Après tout, même sa condamnation de Riyad pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 n’a pas fait obstacle à son action. renforcer les relations politiques et commerciales avec l’Arabie saoudite.

De plus, comme le dit Derek Grossman, analyste principal de la défense au groupe de réflexion RAND et ancien conseiller en renseignement au Pentagone, a écrit dans un éditorial du Nikkei du 25 octobre: « De nombreux Indiens s’empressent de souligner que depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001, Washington a procédé à des exécutions extrajudiciaires sur le sol étranger par des frappes de drones, privant les États-Unis de toute supériorité morale à leurs yeux. »