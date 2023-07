L’Inde, les États-Unis et le Japon frappés par des glissements de terrain, des avertissements de chaleur et des inondations soudaines meurtrières au cours d’une semaine de conditions météorologiques sauvages | Actualité Climatique

Les pays du monde entier connaissent des conditions météorologiques extrêmes telles que des glissements de terrain et des crues soudaines à des températures torrides.

Dans certaines régions, cela a fait des victimes, déclenché des évacuations et d’autres temps avertissements. Ici, nous examinons certains des événements les plus récents et pourquoi ils peuvent se produire.

Au Japon, l’avertissement de fortes pluies le plus élevé a été émis dans certaines parties des préfectures de Fukuoka et d’Oita à Kyushu – la troisième plus grande île du pays.

Deux personnes sont mortes et six autres sont portées disparues selon des responsables, alors que les autorités ont exhorté des dizaines de milliers d’habitants à quitter les zones menacées par de nouveaux glissements de terrain et inondations.

Certaines parties de Fukuoka ont été frappées par plus de 600 mm de pluie depuis vendredi, plus que d’habitude pendant tout le mois de juillet, ont rapporté les médias.

Le directeur de la division des prévisions de l’Agence météorologique japonaise, Satoshi Sugimoto, a déclaré que 100 mm de pluie supplémentaires sont attendus jusqu’à mardi matin.

« Le ministère des Terres a déclaré que huit rivières avaient débordé à cause des pluies continues depuis la fin du mois dernier qui se sont transformées en coulées de boue.

M. Sugimoto a déclaré: « La pluie devient si forte que jamais auparavant. »

Image:

Photo : Le Yomiuri Shimbun/AP





Image:

Maisons et rizières inondées à Kurume, préfecture de Fukuoka. Photo : Le Yomiuri Shimbun/AP





Lundi, 1 820 ménages étaient sans électricité tandis que 60 foyers n’avaient pas d’eau, a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Le bureau météorologique a déclaré qu’il y avait 90% de chances que le phénomène El Nino, un réchauffement des températures de surface des océans dans l’est et le centre du Pacifique, se poursuive jusqu’à l’automne.

Inde

Pendant ce temps, dans le nord de l’Inde, des pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et des inondations soudaines alors que les écoles de New Delhi ont été fermées après que de fortes pluies ont frappé la capitale nationale au cours du week-end.

Les autorités et les médias locaux ont déclaré lundi qu’au moins 22 personnes étaient mortes.

De nombreux districts de l’État du nord de l’Himachal Pradesh ont reçu un mois de précipitations en une journée le week-end, a déclaré un haut responsable du département météorologique.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:33

Sauvetage dramatique au-dessus des eaux de crue en Inde



Delhi, le Pendjab et l’Himachal Pradesh ont reçu 112%, 100% et 70% de précipitations en plus que la moyenne jusqu’à présent au cours de la saison de mousson actuelle qui a commencé le 1er juin, a ajouté le département. Les autorités ont utilisé des hélicoptères pour secourir les personnes bloquées sur les routes et les ponts à cause de la pluie.

Le ministre en chef de l’Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, a exhorté les gens à « rester à l’intérieur » de leurs maisons car de plus fortes pluies étaient attendues.

Record établi pour la journée la plus chaude du monde

Le temps extrême survient alors que le monde a enregistré sa journée la plus chaude jamais enregistrée jeudi dernier, battant les sommets précédents établis lundi et mardi alors que les températures moyennes mondiales continuent de grimper.

Les experts ont blâmé une combinaison de changement climatique et d’un nouveau modèle climatique El Niño.

La température moyenne mondiale a atteint 17,23 ° C jeudi, selon les données des National Centers on Environmental Prediction des États-Unis.

Chine

En Chine, une chaleur torride s’est emparée du pays depuis plusieurs semaines, poussant les gouvernements locaux à demander aux habitants et aux entreprises de limiter la consommation d’électricité.

Les météorologues ont émis une série d’avis de chaleur dans le nord du pays jeudi dernier, alors que les températures devraient dépasser les 40 ° C dans certaines régions, mettant l’accent sur les réseaux électriques taxés.

Pékin a émis un avertissement rouge, le plus élevé d’un système d’alerte à trois niveaux, alors que d’autres alertes ont également été émises dans la province septentrionale du Hebei, les provinces du Shaanxi, du Henan et du Shandong.

Les experts météorologiques ont prédit que les températures extrêmes pourraient éclipser la période caniculaire de l’année dernière, qui a duré plus de deux mois.

États-Unis

De fortes pluies torrentielles se sont également déversées sur certaines parties de New York et de Pennsylvanie dimanche, alors que les services d’urgence ont secouru des personnes coincées dans des véhicules le long de routes inondées.

Les équipes de secours de la vallée de l’Hudson ont retrouvé le corps d’une femme dans la trentaine. Elle se serait noyée après avoir été emportée alors qu’elle tentait d’évacuer sa maison, a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d’Orange, à WABC-TV.

Des images en ligne ont montré des eaux de crue à Stony Point, une petite ville sur la rivière Hudson à environ 40 miles au nord de Manhattan.

Bryan Jackson, météorologue au Centre de prévision météorologique du Service météorologique national, a déclaré qu’un modèle météorologique plus typique des mois plus frais s’était construit sur la province canadienne de l’Ontario et interagissait avec l’humidité estivale régulière.

Le centre a émis lundi son tout premier avertissement à haut risque, le niveau le plus élevé sur une échelle en quatre étapes, pour la région entourant Burlington, dans le Vermont.

« Nous nous attendons à des impacts considérables à localement catastrophiques », a déclaré M. Jackson.