L’Inde, le plus grand producteur de lait au monde, fait face à une hausse de 15% des prix du lait

L’Inde fait face à une augmentation des prix du lait, et celle-ci ne devrait pas s’atténuer avant novembre.

Selon les données fournies par la base de données sur les prix des produits alimentaires Mintec, les prix du lait en Inde sont passés de 46 roupies à 53 roupies le litre (entre 0,55 $ et 0,64 $) de novembre 2021 à début mai.

L’Inde, premier producteur mondial de lait représente 22 % de la production mondiale de lait et suivi par les États-Unis, la Chine, le Pakistan et le Brésil.

La flambée des prix est due à la hausse des coûts des aliments pour animaux, à une augmentation de la demande de crème glacée et à une maladie contagieuse du bétail, entre autres facteurs.

« Au cours des 15 derniers mois, il y a eu [an] augmentation extraordinaire du lait et des produits laitiers, d’environ 14 à 15 % », a déclaré RS Sodhi, ancien directeur général de la première entreprise laitière indienne, la Gujarat Cooperative Milk Marketing Foundation.

« Le matin, les gens boivent du lait, au biberon, ou dans du thé et du café… beaucoup de desserts indiens sont principalement à base de lait », a-t-il ajouté. Parmi les autres favoris locaux à base de lait, citons le paneer, le ghee et le yaourt, qui sont tous des aliments de base dans l’alimentation habituelle des Indiens.

« En Inde, chaque ménage achète du lait tous les jours. La consommation par habitant est d’environ 440 grammes par personne et par jour. Chaque Indien commence [the day] avec du lait », a déclaré Sodhi.

C’est une pression économique pour les Indiens qui sont les plus gros consommateurs de lait au monde .

L’alimentation du bétail est généralement composée de maïs, de blé, de riz et d’avoine, entre autres céréales, selon le National Dairy Development Board de l’Inde. Beaucoup de ces ingrédients ont connu des pics importants au milieu de l’année dernière et restent à des niveaux élevés. Certaines des hausses de prix ont été entraînées en partie par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les prix.

En plus de la hausse des coûts des aliments pour animaux, les éleveurs de bovins ont également dû faire face à des prix plus élevés du transport, du stockage et de l’énergie, a déclaré Biggin.