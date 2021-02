L’Inde, le Canada et 15 autres pays s’apprêtent à rejoindre l’Australie en exigeant que Facebook paie pour les actualités

L’INDE et le Canada sont sur le point de s’associer à l’Australie pour exiger que Facebook, «l’intimidateur de la cour d’école», paie pour les actualités.

Cela survient alors que le géant des médias sociaux a été condamné pour avoir imposé une coupure de courant en Australie en réponse à une loi obligeant les entreprises technologiques à payer pour le journalisme.

Facebook a bloqué tous les éditeurs de nouvelles en Australie de publier sur son site et a également empêché ses utilisateurs du monde entier de partager des articles de presse australiens.

Mais la décision a suscité l’indignation des utilisateurs de Facebook et des politiciens, avec #DeleteFacebook et #BoycottZuckerberg sur Twitter la semaine dernière.

Jusqu’à 15 pays pourraient bientôt rejoindre l’Australie pour intensifier la pression sur les géants de la technologie pour qu’ils paient pour des informations fiables, affirme-t-on.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré qu’il avait discuté de la nouvelle loi sur les médias du pays lors d’un appel avec le leader indien Narendra Modi jeudi.

M. Morrison a déclaré: « Cela suscite beaucoup d’intérêt… Les gens regardent ce que fait l’Australie. »

« NON DURABLE »

Le Canada s’est également engagé à créer sa propre loi obligeant le géant des médias sociaux à payer pour le contenu des nouvelles, soulignant que son approche actuelle deviendrait «totalement insoutenable».

Steven Guilbeault, le ministre de la Culture responsable de l’élaboration du projet de loi, a déclaré: «Le Canada est à l’avant-garde de cette bataille.

« Nous sommes vraiment parmi le premier groupe de pays à travers le monde à faire cela. »

«Je soupçonne que bientôt cinq, dix, 15 pays adopteront des règles similaires.

« Facebook va-t-il couper les liens avec l’Allemagne, avec la France? »

Les députés britanniques ont également critiqué le comportement de Facebook, affirmant que le géant de la technologie faisait preuve d’un « manque de respect stupéfiant » pour les processus démocratiques.

Julian Knight, président conservateur du comité restreint du numérique, de la culture, du sport et des médias, a déclaré que les actions de Facebook soulèveraient des questions quant à savoir si le gouvernement britannique devrait durcir sa prochaine législation sur les préjudices en ligne.

Il a dit Les temps: «Ces tactiques d’intimidateurs sont absolument grossières et irresponsables, en particulier à une époque de pandémie mondiale où les gens ont besoin de sources d’information fiables.

« C’est l’Australie d’abord, qui sera le prochain? »

La panne de courant signifie également que des millions d’Australiens se sont retrouvés sans informations cruciales sur le vaccin contre le coronavirus alors que le gouvernement se prépare à déployer le vaccin.

Le département australien de la santé a déclaré qu’il utilisait Facebook pour alerter les habitants des urgences, y compris Covid-19 et la grippe, de la fumée des feux de brousse, des vagues de chaleur, des tempêtes et des inondations.

La panne intervient en réponse à une nouvelle loi appelée Code de négociation obligatoire pour les médias d’information et les plateformes numériques, qui obligerait Google et Facebook à payer pour le contenu d’actualités qu’ils hébergent sur leurs plateformes.

Plus tôt cette semaine, News Corp de Rupert Murdoch a annoncé un accord mondial avec Google qui les verra payer pour des articles.

L’accord révolutionnaire conclu par le propriétaire ultime de The Sun et The Times verra la société de médias contribuer à Google News Showcase, une mise à jour de sa plate-forme de recherche d’actualités.

The Sun fera partie des nombreuses publications de News Corp rejoignant la vitrine et les paiements impliqués seront «importants».