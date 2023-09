L’Inde lance une fusée vers le soleil après une mission réussie d’atterrisseur sur la lune | Nouvelles du monde

Dix jours après que l’Inde a réussi à faire atterrir le tout premier vaisseau spatial sur la face sud de la Lune, le pays a lancé « Aditya L1 », sa première mission d’étude du soleil.

Le vaisseau spatial a été lancé à bord d’une fusée de lancement de satellite polaire, depuis Sriharikota, sur la côte est de l’Inde, à 11h50, heure locale.

Selon l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), le vaisseau spatial sera placé sur une orbite terrestre basse.

Par la suite, il sera lancé vers le point Lagrange (L1) grâce à sa propulsion embarquée.

Aditya L1 parcourra 1,5 million de km pendant environ quatre mois et se placera sur une orbite en halo autour du point de Lagrange (L1) du système Soleil-Terre.

Il se stabilisera sur l’orbite grâce à l’équilibrage des forces gravitationnelles.

Selon l’ISRO, la mission Aditya-L1 est la première mission solaire indienne de type observatoire spatial à étudier l’atmosphère du soleil.

Le vaisseau spatial transporte sept charges utiles pour observer et étudier la photosphère (couches les plus profondes du soleil), la chromosphère (couche située à environ 400 km et 2 100 km au-dessus de la photosphère) et la couronne (les couches les plus externes du soleil).

À l’aide de détecteurs électromagnétiques, de particules et de champs magnétiques, il vise à étudier les vents solaires, qui peuvent provoquer des perturbations sur Terre et sont communément appelés « aurores ».

Les données à long terme de la mission pourraient aider à mieux comprendre l’impact du soleil sur les modèles climatiques de la Terre.

Visible Emission Line Coronagraph (VELC), la charge utile principale à bord de l’Aditya L1, a été conçue de telle manière qu’elle enverra en continu de grandes données de raies spectrales.

Chaque jour, il enverra 1 440 images, ce qui signifie que chaque minute, une image du soleil sera envoyée à des stations au sol où elle devra être lue, étudiée, traitée et diffusée aux scientifiques du monde entier.

Chaque tempête émergeant du Soleil et se dirigeant vers la Terre passe par L1.

Un satellite placé sur cette orbite de halo autour de L1 du système Soleil-Terre présente l’avantage majeur de pouvoir observer le soleil en continu sans aucune éclipse.

Cela offrira un plus grand avantage dans l’observation des activités solaires et de leurs effets sur la météo spatiale en temps réel.

premier ministre Narendra Modi a été célébré et félicité par les dirigeants du monde lors de leur participation au sommet des BRICS en Afrique du Sud, lorsque l’Inde est devenue le premier pays à faire atterrir un vaisseau spatial sur la région sud de la Lune.

Il a déclaré que « le succès de Chandrayaan-3 n’est pas seulement la victoire de l’Inde, c’est le triomphe de l’humanité tout entière ».

Le lancement ambitieux d’aujourd’hui a lieu à quelques jours du plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux à New Delhi pour le sommet du G20 – une occasion pour M. Modi de montrer les prouesses de l’Inde dans son programme spatial à petit budget.

Avec un budget d’environ 74 millions de dollars (57,7 millions de livres sterling), la mission lunaire Chandrayaan-3 était moins chère que même de faux projets spatiaux, comme les films hollywoodiens Gravity et The Martian, qui ont tous deux coûté plus de 100 millions de dollars (78,8 millions de livres sterling).

Et à chaque lancement réussi, le pays rejoint la table en tant qu’acteur de premier plan dans la communauté de l’exploration spatiale mondiale.