L’Inde lance une campagne contre le Canada lors de l’ouverture du 11 décembre

Après avoir goûté au succès en terminant troisième de la FIH Pro League 2021-22, l’équipe féminine indienne tentera d’être promue au tournoi proprement dit de la FIH Hockey Women’s Nations Cup qui se tiendra à Valence, en Espagne, du 11 au 17 décembre de cette année.

Les femmes indiennes ont participé à la FIH Pro League 2021-22 en tant qu’invitée spéciale unique après le retrait d’un certain nombre de pays en raison de la pandémie de Covid-19. Maintenant que l’événement est terminé, les Indiennes tenteront de rejoindre la Pro League à neuf équipes lors de la saison 2023-24.

“La FIH Hockey Nations Cup inaugure une nouvelle aube de promotion et de relégation dans la FIH Hockey Pro League avec l’équipe gagnante de la première FIH Hockey Nations Cup ayant la chance d’être promue dans la FIH Hockey Pro League 2023-24 (à condition qu’elle rencontre les exigences nécessaires pour cela) », a déclaré lundi l’instance dirigeante mondiale du sport dans un communiqué.

« La FIH Hockey Women’s Nations Cup se déroulera du 11 au 17 décembre 2022 à Valence, en Espagne. L’Espagne, pays hôte, jouera dans la poule A avec la Corée du Sud, l’Irlande et l’Italie ; tandis que l’Inde, le Japon, le Canada et l’Afrique du Sud concourent dans la poule B », a déclaré la FIH lors de la publication des poules et du calendrier des matchs de l’événement.

Le match d’ouverture se jouera le 11 décembre à Valence entre l’Inde et le Canada ; deux équipes qui se connaissent très bien s’étant affrontées lors de la Coupe du monde féminine de hockey FIH 2022 ainsi qu’aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022, au cours des deux derniers mois. La finale se jouera le 17 décembre, précise le communiqué.

La FIH Hockey Men’s Nations Cup se déroulera du 28 novembre au 4 décembre 2022 à Potchefstroom, en Afrique du Sud. L’Afrique du Sud, pays hôte, jouera dans la poule A avec la France, l’Irlande et le Pakistan ; tandis que le Canada rejoint le triumvirat asiatique de la Corée du Sud, du Japon et de la Malaisie dans le groupe B. L’équipe masculine indienne avait également terminé troisième de la FIH Pro League 2021-22 et figurera également dans la prochaine édition.

