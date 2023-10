L’agence spatiale indienne a effectué le premier d’une série de vols d’essai en prévision de sa mission prévue d’emmener des astronautes dans l’espace en 2025.

Le vaisseau spatial Gaganyaan a été lancé samedi à 10h00 heure locale (04h30 GMT) depuis Sriharikota.

Il s’agissait de la deuxième tentative de la journée, la première ayant été suspendue cinq secondes avant l’heure de lancement prévue.

Le test a été réalisé pour démontrer si l’équipage pouvait s’échapper en toute sécurité de la fusée en cas de dysfonctionnement de celle-ci.

« Je suis très heureux d’annoncer la réussite de la mission TV-D1 (Test Vehicle Demonstration 1) », a déclaré S Somanath, président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (Isro), après le lancement, sous les applaudissements de ses collègues.

Le lancement réussi ouvrira désormais la voie à d’autres missions sans pilote, notamment l’envoi d’un robot dans l’espace l’année prochaine.

L’envoi d’une mission habitée avec trois astronautes en orbite terrestre basse n’aura lieu qu’après la réussite de tous ces tests – et comme le gouvernement annoncé la semaine dernière, cela se produira très probablement en 2025.

Nommé d’après le mot sanscrit signifiant artisanat ou véhicule vers le ciel, le projet Gaganyaan a été développé au coût de 90 milliards de roupies (1 milliard de dollars ; 897 millions de livres sterling). Il vise à envoyer les astronautes sur une orbite de 400 km (248 miles) et à les ramener au bout de trois jours. Si cela réussit, l’Inde deviendra le quatrième pays à envoyer un humain dans l’espace après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine.

Mais avant cela, l’agence spatiale Isro devait démontrer que la capsule transportant des humains pouvait rentrer chez elle en toute sécurité. Et c’est ce qu’a fait le vol de samedi – appelé Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (ou TV-D1) par Isro.

Le lancement, initialement prévu à 8h00, heure locale, a été retardé de 45 minutes en raison de « problèmes liés à la météo ». Puis, cinq secondes avant le lancement, l’ordinateur au sol a émis une commande de maintien après avoir détecté une anomalie dans le système.

« Nous avons pu l’identifier très rapidement et le corriger », a déclaré le chef d’Isro après le lancement.

Avant le lancement, M. Somanath avait décrit le « système d’évacuation de l’équipage (CES) » du vaisseau spatial – qui a été testé samedi – comme « un système très critique ».

« Si quelque chose arrive à la fusée, nous devrions être en mesure d’assurer la sécurité de l’équipage en l’éloignant d’au moins 2 km de la fusée qui explose », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Après le décollage, une fois que la fusée aura atteint 12 à 16 km dans le ciel, nous déclencherons le système d’abandon et retirerons le système d’évacuation de l’équipage », a-t-il ajouté.

Après le lancement, une série de parachutes ont été déployés alors que le module commençait sa descente pour assurer un atterrissage en toute sécurité dans les eaux du golfe du Bengale, à environ 10 km de la côte de Sriharikota.

Selon le site Internet d’Isro, la marine indienne attendrait à bonne distance avec un navire et une équipe de plongeurs qui récupéreraient le module et le ramèneraient à terre en toute sécurité.

Le prochain vol d’essai majeur de Gaganyaan prévu l’année prochaine transporterait cette femelle humanoïde – un robot qui ressemble à un humain

L’engin a été équipé de caméras et d’instruments qui recueilleront des données et des images qui, selon Isro, faciliteront les futurs tests et la mission finale de Gaganyaan.

Depuis que le premier test a été réussi, Isro enverra l’année prochaine un humanoïde – un robot qui ressemble à un humain – dans un vaisseau spatial sans pilote Gaganyaan, a déclaré le ministre adjoint des Sciences, Jitendra Singh. Appelée Vyommitra – mot sanskrit signifiant « ami de l’espace » – la femelle humanoïde était dévoilé par Isro en 2019.

L’agence avait également partagé des photographies de pilotes de l’armée de l’air indienne qui avaient été choisis pour faire partie de l’équipage et a déclaré qu’ils subissaient « des tests d’exercice physique approfondis, des investigations en laboratoire, des tests radiologiques, des tests cliniques et une évaluation sur diverses facettes de leur psychologie ». .

Dans ses mises à jour sur X (anciennement Twitter) ces derniers jours, Isro a publié des photographies de la fusée sur le site de lancement et un graphique qui montrait la trajectoire de l’engin depuis le lancement jusqu’à l’amerrissage en mer.

Le test prévu samedi a suscité beaucoup d’intérêt en Inde, même s’il arrive un peu tard, car des astronautes de l’Union soviétique et des États-Unis effectuent des voyages sur l’orbite terrestre basse depuis 1961. La Chine est devenue le troisième pays à atteindre l’espace en En octobre 2003, une mission chinoise a passé 21 heures et a fait 14 fois le tour de la Terre. Et les États-Unis et la Chine disposent de stations spatiales pleinement opérationnelles en orbite terrestre basse.

Un astronaute indien s’est également rendu dans l’espace dès 1984, lorsque Rakesh Sharma a passé 21 jours et 40 minutes à bord d’un vaisseau spatial russe.

Mais l’attention portée au test d’Isro samedi était due au fait qu’il s’est produit peu de temps après que le pays soit entré dans l’histoire en devenant le premier à atterrir près du pôle sud de la Lune le 23 août 2023.

Quelques semaines plus tard, l’Inde a également lancé Aditya-L1, son première mission d’observation du Soleil. Il parcourra 1,5 million de kilomètres (932 000 miles) de la Terre, soit 1 % de la distance Terre-Soleil, et atteindra son emplacement prévu à la mi-janvier, a indiqué l’agence spatiale indienne.

Et plus tôt cette semaine, l’Inde a annoncé de nouveaux projets ambitieux pour l’espace, affirmant qu’elle viserait à installer une station spatiale d’ici 2035 et envoyer un astronaute sur la Lune d’ici 2040.

