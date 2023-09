L’Inde lance un vaisseau spatial pour étudier le Soleil après un atterrissage réussi près du pôle sud de la Lune

NEW DELHI (AP) — L’Inde a lancé samedi sa première mission spatiale pour étudier le soleil, moins de deux semaines après un atterrissage réussi sans équipage près de la région polaire sud de la lune.

Le vaisseau spatial Aditya-L1 a décollé à bord d’un lanceur de satellites depuis le centre spatial de Sriharikota, dans le sud de l’Inde, dans le but d’étudier le soleil à partir d’un point situé à environ 1,5 million de kilomètres (930 000 miles) de la Terre, connu sous le nom de L-1.

Le vaisseau spatial est équipé de sept charges utiles pour étudier la couronne solaire, la chromosphère, la photosphère et le vent solaire, a indiqué l’Organisation indienne de recherche spatiale.

Après plus d’une heure, l’ISRO a déclaré que le lancement avait été « réalisé avec succès ».

« Le véhicule a placé le satellite précisément sur son orbite prévue. Le premier observatoire solaire de l’Inde a commencé son voyage vers la destination du point Soleil-Terre L1 », a publié l’ISRO sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le satellite devrait mettre 125 jours pour atteindre le point L1.

L’Inde est devenue le 23 août le premier pays à faire atterrir un vaisseau spatial près du pôle sud de la Lune – un voyage historique vers un territoire inexploré qui, selon les scientifiques, pourrait contenir des réserves vitales d’eau gelée. Après une tentative ratée d’alunissage en 2019, l’Inde a rejoint les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine en tant que quatrième pays à franchir cette étape.

Jitendra Singh, le jeune ministre indien chargé de la science et de la technologie, a félicité les responsables de l’ISRO pour leur travail sur le lancement.

«Félicitations à l’Inde. Félicitations ISRO », a-t-il déclaré alors qu’il était présent à la salle de contrôle de l’ISRO. « C’est un moment de soleil pour l’Inde. »

L’étude du soleil, combinée au succès de l’alunissage de l’Inde, changerait complètement l’image de l’ISRO dans la communauté mondiale, a déclaré Manish Purohit, un ancien scientifique de l’organisme de recherche.

L’Aditya-L1 se dirigeait vers le point L1 du système Terre-Soleil, qui offre une vue ininterrompue du soleil, a indiqué l’ISRO. « Cela offrira un plus grand avantage pour l’observation des activités solaires et de leurs effets sur la météo spatiale en temps réel. »

Une fois en place, le satellite fournirait un avertissement fiable d’une attaque de particules et de rayonnements provenant d’une activité solaire accrue qui pourrait potentiellement détruire les réseaux électriques sur Terre, a déclaré BR Guruprasad, un scientifique spatial, dans un article paru dans le journal The Times of India. . L’alerte avancée peut protéger les satellites qui constituent l’épine dorsale de la structure économique mondiale ainsi que les personnes vivant dans les stations spatiales.

« Ces sept charges utiles vont étudier le soleil en tant qu’étoile dans toutes les positions possibles du spectre visible, ultraviolet et X. … C’est comme si nous allions obtenir une image en noir et blanc, une image en couleur et une image haute définition, une image 4K du soleil, pour ne rien manquer de ce qui se passe sur le soleil », Purohit dit.

Le vidéojournaliste de l’AP, Shonal Ganguly, a contribué à ce rapport.

Ashok Sharma et Aijaz Hussain, Associated Press