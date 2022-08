L’Inde lance un plaidoyer d’interdiction de la FIFA

La FIFA a suspendu la Fédération indienne de football au début du mois d’août

La Fédération indienne de football (AIFF) a demandé à la FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, de lever la suspension qui lui avait été imposée pour « l’influence indue de tiers ».

La FIFA a imposé son interdiction plus tôt en août et a déclaré qu’elle serait retirée une fois que l’AIFF reprendrait le contrôle de ses affaires quotidiennes.

En mai, la plus haute cour indienne a dissous l’AIFF et chargé un comité de trois membres de gouverner le sport dans le pays asiatique, en plus de modifier la constitution de l’organisme et d’organiser des élections en attente depuis 18 mois.

Au début de cette semaine, cependant, la Cour suprême de l’Inde a décidé que le mandat du comité “est terminé” la gestion du football en Inde devant être renvoyée à l’AIFF.

Cela a amené Sunando Dhar, secrétaire général par intérim de l’AIFF, à contacter la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, dans une lettre et à demander à l’autorité mondiale de reconsidérer sa décision de suspendre l’AIFF.

“Étant donné que les conditions énoncées dans votre lettre pour la levée de la béquille de suspension sont remplies, nous demandons qu’une ordonnance à cet effet soit adoptée au plus tôt pour que l’AIFF puisse continuer à assurer le bon fonctionnement du football en Inde”, Dhar a écrit.

La FIFA n’a pas encore répondu à la lettre ou aux demandes de médias tels que Reuters de commenter le document.

Cependant, l’Inde devant accueillir la Coupe du monde féminine U-17 en octobre, ce qui les expose au risque de perdre la compétition, l’AIFF espère recevoir une réponse bientôt et voir une résolution rapide du problème.

Le fait que les élections de l’AIFF devraient finalement se tenir début septembre après avoir été retardées en décembre 2020 en raison d’une impasse sur les amendements à la constitution de l’autorité locale les aidera dans leur sort.

Dans le passé, l’AIFF était dirigée par l’actuel membre du Conseil de la FIFA, Praful Patel.