L’Inde lance un nouveau porte-avions alors que les inquiétudes de la Chine grandissent

NEW DELHI (AP) – L’Inde a mis en service vendredi son premier porte-avions de construction locale alors qu’elle cherche à contrer la flotte beaucoup plus importante et croissante de son rival régional, la Chine, et à étendre ses propres capacités de construction navale indigènes.

L’INS Vikrant, dont le nom est un mot sanskrit signifiant “puissant” ou “courageux”, est le deuxième porte-avions opérationnel de l’Inde, rejoignant l’INS Vikramaditya de l’ère soviétique qu’il a acheté à la Russie en 2004 pour défendre l’océan Indien et le golfe du Bengale.

Le nouveau porte-avions de 262 mètres (860 pieds), conçu par la marine indienne et construit au chantier naval de Cochin dans le sud de l’Inde, a été lancé par le Premier ministre Narendra Modi dans le cadre de la commémoration par le pays des 75 ans d’indépendance de la domination britannique.

Plus qu’un simple ajout aux capacités navales du pays, Modi a souligné l’importance pour l’Inde d’être désormais l’un des rares pays à disposer d’un programme de porte-avions indigène.

“C’est une journée historique et une réalisation marquante”, a déclaré Modi. “C’est un exemple de la volonté du gouvernement de rendre le secteur de la défense indien autonome.”

Le porte-avions est le plus grand navire de guerre à être construit dans le pays, et peut transporter un équipage d’environ 1 600 personnes et exploiter une flotte de 30 avions, y compris des avions de combat et des hélicoptères, a indiqué la marine.

Plus de 75% des composants du nouveau porte-avions indien sont achetés localement, avec une demi-douzaine de grandes entreprises industrielles et plus de 100 petites entreprises fournissant des équipements et des machines, selon le ministère de la Défense.

Un retard de six ans a provoqué un dépassement de prix multiplié par six à 200 milliards de roupies (2,5 milliards de dollars) à l’heure actuelle, selon des experts de la défense.

Le navire de guerre de 47 400 tonnes sera pleinement opérationnel d’ici la fin de 2023 après avoir d’abord subi des essais d’atterrissage avec l’avion de chasse MiG-29K de fabrication russe.

L’Inde prévoit d’équiper le porte-avions de plus d’une vingtaine de nouveaux chasseurs, le Rafale-M du français Dassault et le F/A-18 Block III Super Hornet construit par Boeing étant actuellement à l’étude.

Jusque-là, il s’appuiera sur l’avion russe emprunté au seul autre transporteur indien, a déclaré Rahul Bedi, un expert de la défense.

Ces dernières années, la Chine a étendu sa présence dans l’océan Indien, le Pacifique occidental et au-delà.

En août, il a navigué sur un navire de la marine vers un port de construction chinoise au Sri Lanka malgré les inquiétudes de sécurité de New Delhi concernant une telle escale au large des côtes indiennes. Pékin a qualifié le navire de navire de recherche, mais on pensait généralement qu’il s’agissait d’un navire espion à double usage dont l’Inde craignait qu’il ne soit utilisé pour surveiller la région.

En réponse aux inquiétudes suscitées par l’affirmation croissante de la Chine, la marine indienne a envoyé l’année dernière quatre navires de guerre en Asie du Sud-Est, en mer de Chine méridionale et dans l’Indo-Pacifique pour des exercices avec des membres de l’autre groupe de nations “Quad” – les États-Unis, le Japon et l’Australie. , selon le ministère indien de la Défense.

Modi a déclaré vendredi que les problèmes de sécurité dans la région indo-pacifique et l’océan Indien avaient été ignorés pendant trop longtemps.

« Mais, aujourd’hui, cette zone est pour nous une grande priorité de défense du pays. Nous travaillons donc dans tous les sens, de l’augmentation du budget de la marine à l’augmentation de sa capacité », a-t-il déclaré.

La vaste région maritime a été tendue en raison des différends de la Chine avec ses voisins, notamment Taïwan, les Philippines, l’Indonésie, le Vietnam, le Japon et la Corée du Sud. Il existe des revendications concurrentes pour tout ou partie de la voie navigable stratégiquement vitale qui contient d’importants gisements sous-marins de pétrole et de gaz.

La marine de l’Armée populaire de libération de la Chine, ou PLAN, se modernise depuis plus d’une décennie pour devenir davantage une force “d’eau bleue” – une force capable d’opérer à l’échelle mondiale plutôt que de se limiter à rester plus près du continent chinois, pour lequel les transporteurs sont essentiels .

Le PLAN compte actuellement quelque 355 navires, y compris des sous-marins, selon le département américain de la Défense, qui estime que la force passera à 420 navires d’ici 2025 et 460 navires d’ici 2030.

Il possédait deux porte-avions et a lancé en juin son troisième qui serait doté d’un système électromagnétique comme les États-Unis l’utilisent dans ses nouveaux porte-avions. Le transporteur indien utilise le système traditionnel de type « saut à ski » pour lancer ses avions.

La flotte indienne comprend désormais deux porte-avions, 10 destroyers, 12 frégates et 20 corvettes, selon sa marine.

L’ancien porte-avions indien, l’INS Vikramaditya, a été construit en Union soviétique en 1987. Il a servi dans la marine soviétique sous le nom d’amiral Gorshkov, puis dans la marine russe avant d’être mis hors service en 1996. L’Inde l’a acheté en 2004 pour 2,35 $. milliard.

