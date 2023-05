L’Inde lance sa campagne contre Taïwan

Placée dans un groupe C difficile aux côtés de la Malaisie, de Taïwan et de l’Australie, l’Inde ouvrira sa campagne lors de la finale de la Coupe BWF Sudirman 2023 contre Taïwan le 14 mai.

L’Inde n’a jamais atteint les demi-finales de l’événement, mais avec une équipe solide qui comprend de solides joueurs en simple comme PV Sindhu, HS Prannoy et Kidambi Srikanth et les meilleures paires de double Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty et Treesha Jolly et Gayatri Gopichand.

Leur prochaine rencontre sera contre la Malaisie lors de la phase de groupes préliminaire de la compétition de badminton par équipes mixtes dont la 18e édition se déroulera du 14 au 21 mai au Centre sportif olympique de Suzhou.

Leur dernière rencontre dans la phase de groupes préliminaire du tournoi à la ronde sera contre l’Australie le 17 mai.

Les 16 équipes qualifiées pour la finale de la Coupe Sudirman ont été réparties en quatre groupes.

Les hôtes chinois, l’équipe la plus titrée de la Sudirman Cup avec 12 titres, sont les favoris pour le titre et cohabitent avec le Danemark, Singapour et l’Égypte. Le groupe B comprend l’Indonésie, la Thaïlande, l’Allemagne et le Canada tandis que le groupe D comprend le Japon, la Corée du Sud, la France et l’Angleterre.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale qui auront lieu le 19 mai. Les demi-finales se joueront le 20 mai et la finale se jouera le 21 mai.

