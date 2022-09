L’Inde lance le transporteur Vikrant dans un contexte de rivalité avec la Chine

NEW DELHI – L’Inde a mis en service vendredi son premier porte-avions de construction nationale, rejoignant ainsi un petit club de pays capables de fabriquer des navires de guerre – et de les utiliser pour projeter de la puissance loin de leurs côtes.

L’INS Vikrant de 2,5 milliards de dollars, construit au chantier naval de Cochin dans le sud de l’Inde, est le produit d’un processus de conception et de production de 18 ans qui a été frappé par des retards répétés. Mais le navire entrera en service précisément au moment où la nation sud-asiatique – le troisième plus gros dépensier militaire au monde – détourne son attention des conflits terrestres avec son ennemi traditionnel, le Pakistan, et se concentre davantage sur une région indo-pacifique qui est contestée. par les puissances maritimes, dont son principal rival, la Chine, et les États-Unis.