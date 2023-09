L’Inde lance la mission spatiale solaire Aditya-L1 depuis Sriharikota

Le nom de la mission est un mot sanskrit signifiant soleil. L1 représente le point de Lagrange 1, faisant référence à l’emplacement dans l’espace entre le Soleil et la Terre vers lequel se dirige le satellite et où les forces gravitationnelles des deux corps sont en équilibre, selon l’ISRO.

Il transporte sept charges utiles pour étudier la couronne solaire, la partie la plus externe de son atmosphère, ainsi que la photosphère – la surface du soleil ou ce que nous voyons depuis la Terre – et la chromosphère, une fine couche de plasma située entre la photosphère et la couronne.