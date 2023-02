L’Inde, la France et les Émirats arabes unis travailleront sur le changement climatique et la biodiversité

NEW DELHI (AP) – L’Inde, la France et les Émirats arabes unis ont convenu samedi d’une initiative trilatérale pour entreprendre des projets énergétiques axés sur les sources solaires et nucléaires, lutter contre le changement climatique et protéger la biodiversité, en particulier dans la région de l’océan Indien.

Les pays organiseront des événements trilatéraux dans le cadre de la présidence indienne du Groupe des 20 pays riches et en développement, et de l’accueil par les Émirats arabes unis des négociations sur le climat de la COP28 cette année, selon un communiqué du ministère indien des Affaires extérieures.

Les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont décidé par téléphone d’adopter une feuille de route pour la mise en œuvre de l’initiative. L’appel faisait suite à leur réunion de septembre en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Ils élargiront leur coopération par le biais d’initiatives telles que l’Alliance des mangroves pour le climat, dirigée par les Émirats arabes unis, et le Partenariat des parcs indo-pacifiques dirigé par l’Inde et la France. Il a été convenu que les trois pays devraient se concentrer sur des questions clés telles que la pollution par les plastiques à usage unique, la désertification et la sécurité alimentaire dans le contexte de l’Année internationale du mil, selon le communiqué.

Ils ont convenu d’explorer la possibilité de travailler avec l’Indian Ocean Rim Association pour poursuivre des projets sur l’énergie propre, l’environnement et la biodiversité.

L’association est un forum régional réunissant des représentants du gouvernement, des entreprises et des universités d’Afrique du Sud, d’Inde, de Maurice, d’Australie, d’Indonésie, du Sri Lanka, de Malaisie, de Tanzanie et de quelques autres pays.

Ils chercheront à assurer un meilleur alignement de leurs politiques économiques, technologiques et sociales respectives avec les objectifs de l’Accord de Paris de 2015 pour lutter contre le changement climatique et accélérer les actions et les investissements nécessaires pour un avenir durable à faible émission de carbone, indique le communiqué.

Ashok Sharma, Associated Press