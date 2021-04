L’INDE a promis de « pendre » toute personne qui retarderait la livraison de fournitures d’oxygène alors que le pays se replie sous une deuxième vague dévastatrice de coronavirus.

Un tribunal de grande instance de New Delhi a averti aujourd’hui qu’il appliquerait la peine de mort après que des responsables locaux effrontés aient intercepté et détourné des réservoirs d’oxygène vers des hôpitaux désespérés de leur région.

Des médecins transportent des corps devant l’hôpital Guru Teg Bahadur à New Delhi Crédit: Reuters

Un travailleur remplit des bouteilles d’oxygène alors que l’Inde enregistre 346000 autres cas de Covid Crédit: AP

Des travailleurs chargent des bouteilles d’oxygène à la station de charge à la périphérie de Prayagraj Crédit: AP

Des proches transportent un patient Covid sur une civière vers un hôpital de New Delhi Crédit: AFP

Le tribunal, qui entendait les observations d’un groupe d’hôpitaux sur les pénuries d’oxygène, a qualifié l’augmentation dévastatrice des infections de « tsunami ».

Les patients de Covid «meurent sur le trottoir» à l’extérieur des hôpitaux – et les médecins craignent que les infections atteignent bientôt 500 000 par jour.

Et le taux de mortalité de l’Inde signifie qu’il pourrait y avoir 5 700 décès par jour au sommet.

La flambée des cas de Covid pousse les services de santé à la limite, avec l’oxygène médical rare et les hôpitaux en sous-effectif et en débordement.

Les unités de soins intensifs sont pleines avec presque tous les ventilateurs en cours d’utilisation, ne laissant aux médecins d’autre choix que de demander de l’aide sur les réseaux sociaux.

Des réservoirs d’oxygène sont acheminés à travers le pays vers des points chauds pour répondre à la demande – mais les autorités locales de plusieurs États ont interrompu le mouvement des pétroliers et détourné les approvisionnements vers leurs zones.

Un camion-citerne transportant des fournitures d’oxygène dans l’État voisin de Delhi, Haryana, a disparu hier, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India.

Et quelques jours auparavant, un ministre de Haryana avait accusé les autorités de Delhi d’avoir pillé un camion-citerne à oxygène alors qu’il traversait leur territoire.

« Malheureusement, de nombreux incidents de ce type se sont produits et ont des effets désastreux sur les hôpitaux qui ont besoin de fournitures d’oxygène », a déclaré Saket Tiku, président de l’Association des fabricants de gaz industriels de l’Inde.

Un travailleur d’un fournisseur en gros se prépare à charger une bouteille d’oxygène médical à transporter dans un hôpital de New Delhi Crédit: AFP

Un camion-citerne transportant des fournitures d’oxygène dans l’État voisin de Delhi, Haryana, a disparu hier Crédit: AP

Un patient Covid à l’intérieur d’un véhicule dans un hôpital d’Ahmedabad Crédit: AP

Un homme prépare un bûcher funéraire pour incinérer le corps d’une personne décédée de Covid Crédit: Reuters

Le Dr Sumit Ray a déclaré que les patients mouraient « quelques minutes » après leur arrivée à l’hôpital en raison d’un manque d’oxygène et de lits.

« Presque tous les hôpitaux sont à la limite. Si l’oxygène s’épuise, il n’y a pas de marge de manœuvre pour de nombreux patients », a-t-il déclaré à la BBC.

« En quelques minutes, ils mourront. Vous pouvez voir ces patients – ils sont sous ventilateurs, ils ont besoin d’oxygène à haut débit. Si l’oxygène s’arrête, la plupart d’entre eux mourront. »

Fortis Healthcare, une chaîne d’hôpitaux à travers l’Inde, a déclaré que l’un de ses hôpitaux à New Delhi « manquait d’oxygène » et suspendait les admissions.

« Chaque hôpital est à court (d’oxygène). Nous sommes à court », a déclaré le Dr Sudhanshu Bankata, directeur exécutif de l’hôpital Batra, à la chaîne de télévision de New Delhi.

Au moins 20 patients Covid de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Jaipur Golden de New Delhi sont décédés la nuit dernière car « la pression d’oxygène était basse », selon le journal Indian Express.

« Notre approvisionnement a été retardé de sept à huit heures vendredi soir et le stock que nous avons reçu hier soir ne représente que 40 pour cent de l’approvisionnement requis », a déclaré le directeur médical de l’hôpital, le Dr DK Baluja.

Et jeudi, 25 patients Covid sont décédés à l’hôpital Sir Ganga Ram de la capitale, alors que les approvisionnements en oxygène étaient à blâmer.

Des volontaires d’un Gurdwara préparent des bouteilles d’oxygène pour les patients de New Delhi Crédit: AP

Un homme portant un EPI exécute les derniers rites à son parent décédé de Covid à New Delhi Crédits: Getty

Le personnel médical portant un équipement de protection porte le cadavre d’une victime de Covid dans un hôpital d’Amritsar Crédit: AFP

Des proches attendent à côté de patients Covid allongés sur des civières dans un complexe hospitalier de New Delhi Crédit: AFP

Pour la troisième journée consécutive, l’Inde a établi un record quotidien mondial de nouvelles infections.

Il y a eu 346 786 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, tandis que 2 624 autres décès ont été enregistrés au cours de la même période.

La crise a fait les gros titres de la presse indienne tels que « la pire épidémie du monde ».

Le pays luttait déjà contre une soi-disant souche «double mutant», ce qui signifie que deux variantes s’étaient formées pour créer une nouvelle forme de la maladie.

Mais des experts ont déclaré que des États comme le Bengale occidental, le Maharashtra et Delhi combattent désormais une triple mutation du coronavirus.

Le docteur Harjit Singh Bhatti a décrit la situation comme «horrible» – avec des patients mourants de Covid alignés sur des civières à l’extérieur des hôpitaux.

« Je n’ai jamais vu ce type de situation de toute ma carrière médicale », a déclaré le Dr Bhatti à ITV.

«Depuis 10 ans que je pratique la médecine, je n’ai pas vu ce type de situation où des gens meurent sur les routes.

« Ils ne peuvent pas aller mieux. Ils ne peuvent pas obtenir d’oxygène. »

Le médecin a décrit le sentiment tragique de soulagement qu’il ressent lorsque la mort d’un patient signifie qu’il y a un lit d’appoint pour quelqu’un d’autre.

Un travailleur organise des bouteilles d’oxygène médical à transporter vers les hôpitaux d’un établissement situé à la périphérie d’Hyderabad Crédit: AFP

Les travailleurs se préparent à transporter des réservoirs d’oxygène vers les hôpitaux alors que Covid ravage le pays Crédit: AFP

Les gens attendent dans une file d’attente dans un centre de test à Jammu Crédit: EPA

Les gens attendent dans une file d’attente pour recevoir le vaccin Covid dans un centre de vaccination à Mumbai Crédit: AFP

Il a déclaré: «Même avec tous mes efforts possibles, je ne suis pas en mesure de fournir ces soins à tous mes patients. Et je constate que si je traite un patient, beaucoup de mes patients ne sont pas traités ou ne le sont pas. capables d’obtenir suffisamment d’attention.

« Donc même, j’ai dit cela dans mes profils de médias sociaux aussi, j’ai dit que parfois c’est une situation de chagrin et de soulagement.

« Comme je pleure pour mon patient qui a perdu la vie, mais j’ai aussi un soulagement pour ces patients qui vont avoir leur lit. C’est donc un type de situation très, très inquiétante et très alarmante. »

Pendant ce temps, le virologue Shahid Jameel a averti que l’Inde pourrait enregistrer 500 000 cas par jour d’ici la première semaine de mai.

« Les gens qui font des études de modélisation suggèrent que l’Inde atteindra un sommet quelque part vers la fin de la première semaine de mai, et nous pourrions grimper jusqu’à environ 500 000 cas par jour, peut-être plus », a-t-il déclaré à BBC Radio 4.

L’Organisation mondiale de la santé a décrit la situation en Inde comme un « rappel dévastateur » de la destruction que Covid pourrait causer.

‘PARALYSER’

La semaine dernière, la Cour suprême a demandé au gouvernement du Premier ministre Narendra Modi de produire un plan national d’approvisionnement en oxygène et en médicaments essentiels pour le traitement des patients atteints de Covid.

Le gouvernement a annoncé qu’il exempterait les vaccins et les équipements d’oxygène des droits de douane pendant trois mois dans le but d’augmenter la disponibilité.

Le ministère de la Défense devrait faire voler 23 centrales mobiles de production d’oxygène d’ici une semaine depuis l’Allemagne pour être déployées dans des hôpitaux gérés par l’armée desservant Covid.

Chaque usine sera en mesure de produire 2 400 litres d’oxygène par heure, a annoncé vendredi le gouvernement dans un communiqué.

Les gens sont vus sur un marché bondé dans un bidonville de Mumbai Crédit: Reuters

Un crématorium de masse au sol à New Delhi alors que l’Inde se déforme sous un nombre croissant de cas de Covid Crédit: Reuters

De grands rassemblements, y compris des événements religieux et des rassemblements politiques, ont permis au virus de se propager comme un feu de forêt Crédit: AP

Des gens incinèrent le corps d’une victime de Covid dans un crématorium à New Delhi Crédit: Reuters

Les experts ont déclaré que la deuxième vague de vague était le résultat de la baisse de garde de l’Inde lorsque les cas ont chuté en janvier.

De grands rassemblements, y compris des événements religieux et des rassemblements politiques, ont été autorisés, permettant au virus de se propager comme un feu de forêt.

Et les experts médicaux ont critiqué la «complaisance» du gouvernement.

« Ce ne sont pas les variantes et mutations du virus qui sont une cause clé de l’augmentation actuelle des infections », a tweeté cette semaine le Dr Anant Bhan, expert en bioéthique et santé mondiale.

« Ce sont les variantes de l’ineptie et de l’abdication de la pensée de santé publique par nos décideurs. »

Le Dr Vineeta Bal, de l’Institut indien de l’enseignement et de la recherche scientifiques, a déclaré qu’au cœur de la pénurie d’oxygène « paralysante » de l’Inde se trouvait le sentiment de complaisance qui s’est installé alors que les cas de Covid déclinaient.

Boris Johnson s’est engagé à soutenir l’Inde dans sa lutte contre la deuxième vague dévastatrice.

«Nous examinons ce que nous pouvons faire pour aider et soutenir la population indienne, éventuellement avec des ventilateurs», a-t-il déclaré.

«Grâce au défi des ventilateurs, aux efforts colossaux des fabricants britanniques, nous sommes désormais mieux en mesure de livrer des ventilateurs à d’autres pays.

« Mais aussi peut-être avec les thérapies, la dexaméthasone, d’autres choses, nous verrons ce que nous pouvons faire pour aider. »