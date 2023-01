L’Inde joue un match nul et vierge contre l’Angleterre

L’Inde a disputé un match nul et vierge contre l’Angleterre lors d’un match de poule divertissant pour rester en lice pour une place directe en quart de finale de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH dimanche.

Dans un match de la Poule D équitablement disputé, les deux équipes n’ont pas réussi à marquer malgré de nombreuses occasions de forcer un résultat au stade bondé de Birsa Munda.

A LIRE AUSSI| Coupe du monde FIH 2023 : l’Espagne bat le Pays de Galles 5-1 à Rourkela

L’Angleterre a obtenu huit corners contre quatre pour l’Inde. Mais la défense de l’équipe locale sur les coins de penalty était impeccable.

L’Angleterre et l’Inde comptent désormais quatre points chacune en deux matches et qui dominera la poule et se qualifiera directement pour les quarts de finale sera décidé le 19 janvier lorsque l’Inde affrontera le Pays de Galles tandis que l’Angleterre affrontera l’Espagne, les deux matches devant se jouer au stade Kalinga de Bhubaneswar. .

Si deux équipes sont à égalité de points et ont remporté le même nombre de matches, l’équipe qui a la meilleure différence de buts sera mieux classée. L’Angleterre a maintenant une différence de buts de plus cinq après avoir battu le Pays de Galles 5-0 lors de son match d’ouverture contre plus deux de l’Inde, qui s’était imposée 2-0 contre l’Espagne. C’est l’Angleterre qui a dominé le premier quart-temps en obtenant cinq coups de coin de pénalité l’un après l’autre. Mais l’Inde a plutôt bien défendu les PJ car Manpreet Singh a été le premier à se précipiter et à fermer l’angle. Mandeep Singh a remporté le premier corner de pénalité de l’Inde vers la fin du premier quart-temps, mais l’arrêt de Manpreet n’était pas le meilleur, forçant le capitaine Harmanpreet Singh à interrompre son dragflick.

Dès le début du deuxième quart-temps, le coup sûr de Wallace Zachary de l’intérieur du cercle indien est sorti de Krishan Bahadur Pathak et l’Angleterre a obtenu son sixième PC mais l’a encore une fois gaspillé.

L’Angleterre a continué à entrer dans le cercle indien et a obtenu son septième corner, mais le premier attaquant Amit Rohidas a été assez rapide pour repousser la frappe.

C’était un truc de bout en bout pendant quelques minutes avant que Harmanpreet n’obtienne un corner de pénalité pour l’Inde, le deuxième du match, mais il l’a raté.

Après que Nilam Sanjeep Xess ait effectué un dégagement de dernière minute dans le “D” indien à la 24e minute, Hardik Singh a tenté un tir inversé féroce du haut du cercle anglais, pour manquer la cible d’un cheveu.

L’Inde a pressé et a obtenu son quatrième PC mais l’Angleterre a réussi à se dégager après une bousculade à l’intérieur du cercle. C’est ensuite au tour de Varun Kumar de tenter sa chance mais son tir ne fait aucun mal.

L’Inde était l’équipe dominante au deuxième quart mais n’a pas pu marquer car les deux équipes n’ont pas réussi à sortir de l’impasse à la mi-temps.

David Condon a réussi un essai à la 37e minute, mais il est passé à côté. Mais l’Inde n’a pas eu de chance de ne pas avoir pris les devants la minute suivante car le double tir de Hardik a été arrêté par le gardien anglais.

Le match a été pimenté et c’était au tour de l’Angleterre d’obtenir une chance en or alors que la défense indienne a permis à Sam Ward de prendre un tir inversé d’une situation en tête-à-tête avec le gardien PR Sreejesh, mais il est allé loin.

L’Inde a réagi rapidement et c’est Mandep qui a eu une chance magnifique de marquer à la 41e minute en obtenant un coup franc juste à côté du sommet de l’Angleterre “D”, mais il a raté la cible.

La foule à pleine capacité de 21 000 personnes pensait que l’Inde avait pris les devants à la dernière minute du troisième quart-temps qui a été disputée à parts égales après que le ballon a atterri dans le but anglais, mais l’arbitre a jugé qu’il avait déjà touché une jambe indienne.

L’Inde perdait un homme dans les dernières minutes du match et l’Angleterre a fait pression pour le vainqueur mais n’a pas réussi à percer la défense de l’équipe locale. L’Angleterre a obtenu un PC à la dernière minute mais l’a gâché.

Lors d’un précédent match de la Poule D, l’Espagne avait battu le Pays de Galles 5-1.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)