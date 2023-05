L’Inde joue un match nul 1-1 contre le Pakistan dans la Coupe d’Asie junior masculine de hockey

L’Inde a disputé un match nul 1-1 palpitant contre son grand rival le Pakistan lors de son troisième match de la poule A pour poursuivre sa série d’invincibilité dans le tournoi de hockey junior de la Coupe d’Asie masculine à Salalah.

Sharda Nand Tiwari (24e minute) a donné l’avantage à l’Inde dans le match à fort enjeu samedi soir, mais il a été annulé par Basharat Ali à la 44e minute.

Le résultat signifie que l’Inde, avec sept points en trois matches, reste deuxième de la poule A derrière le Pakistan (mêmes points) mais est en avance sur la différence de buts.

Le Japon, qui a battu le Chinese Taipei 10-1 plus tôt samedi, est troisième avec six points en trois matches.

L’Inde avait auparavant battu le Taipei chinois 18-0 avant de battre le Japon 3-1 lors de son deuxième match.

Samedi soir, les Indiens sont passés à l’offensive dès le départ et ont maintenu la défense pakistanaise sous pression avec des incursions répétées.

L’Inde a remporté quelques coins de pénalité au début du match, mais n’a pas pu en profiter.

Le Pakistan, d’autre part, a également réussi à créer quelques occasions et a même failli marquer sur un corner, mais le gardien indien Amandeep Lakra a été solide comme un roc devant le but alors que le quart d’ouverture s’est terminé sans but.

Cependant, l’Inde a sorti l’impasse au deuxième quart lorsque Sharda Nand a brillamment converti un corner de pénalité pour donner à son équipe l’avance dont elle avait tant besoin.

Menant 1-0, les poulains indiens ont commencé à jouer avec plus de confiance et ont troublé la défense pakistanaise à de nombreuses reprises, mais n’ont pas réussi à trouver le fond du filet pour la deuxième fois au deuxième quart-temps pour entrer à la mi-temps avec le mince avantage.

Désespéré de trouver l’égaliseur, le Pakistan a commencé avec un état d’esprit offensif après le changement de côté et le mouvement a porté ses fruits puisque Basharat a marqué un panier à une minute du troisième quart pour égaliser les scores.

Soucieuse de reprendre l’avantage, l’Inde est sortie en force au quatrième quart-temps, tandis que le Pakistan s’est davantage appuyé sur les contres.

Cependant, bien que les deux équipes aient failli marquer à plusieurs reprises, aucune des deux équipes n’a pu trouver le fond du filet alors que le match s’est terminé par un match nul 1-1.

L’Inde affrontera la Thaïlande lors de son dernier match de poule dimanche.

