L’Inde introduit de nouvelles règles strictes sur les entreprises de médias sociaux dans la bataille sur les «  doubles standards  »

Le gouvernement indien a annoncé de nouvelles réglementations sur les géants des médias sociaux, qui entreront en vigueur dans trois mois, dans le cadre de sa campagne visant à lutter contre le «double standard» de ces entreprises en matière de suppression de contenu.

Les nouvelles mesures auront un impact sur les entreprises de médias sociaux, les services de streaming et les sites d’actualités en ligne, les obligeant à supprimer le contenu dans les 24 heures suivant le dépôt d’une plainte.

Les entreprises seront également légalement tenues de fournir des informations au système judiciaire indien ou au gouvernement du pays indiquant l’origine des tweets jugés « malicieux » si demandé.

La législation a été présentée par le gouvernement à la suite des violences du mois dernier au Fort Rouge de New Delhi, lorsque les agriculteurs ont protesté contre les réformes agricoles dans le pays. Alors que Twitter s’est d’abord conformé aux demandes du gouvernement de supprimer les utilisateurs et les tweets mentionnant les manifestations, ils ont ensuite fait marche arrière et ont rétabli les comptes.

Aussi sur rt.com Twitter reçoit un avis de la Cour suprême indienne concernant une demande de vérificateur de fausses nouvelles du BJP

Ce revirement a suscité la condamnation du ministre des technologies de l’information du pays, Ravi Shankar Prasad, qui a accusé Twitter de « doubles standards » et comparé la réponse de l’entreprise au contenu de l’attaque contre le Capitole américain deux semaines avant que la police et les agriculteurs indiens ne s’affrontent au Fort Rouge de New Delhi.

Parallèlement aux changements qu’elles devront apporter à leurs politiques internes, les entreprises de médias sociaux opérant en Inde seront désormais tenues de nommer un responsable de la conformité et un responsable du règlement des griefs qui y seront basés pour traiter les plaintes déposées dans le pays.

Facebook et Twitter n’ont pas commenté la nouvelle législation ni indiqué s’ils seraient disposés à se conformer aux exigences.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!