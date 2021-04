Seules deux personnes seront autorisées à accompagner un candidat gagnant ou son représentant pour recueillir un certificat de victoire le 2 mai, date à laquelle les votes seront comptés, a annoncé mardi la Commission électorale indienne (ECI). Les processions traditionnelles de la victoire sont désormais interdites.

Les résultats des élections régionales au Kerala, au Tamil Nandu, à Pondichéry, en Assam et au Bengale occidental devraient être dévoilés le 2 mai. Plus de 8,6 millions de personnes se sont rendues aux urnes pour le septième tour de scrutin au Bengale occidental lundi, selon au Hindustan Times. Le huitième et dernier tour de scrutin dans l’État aura lieu jeudi.

L’ECI avait auparavant interdit les tournées, les événements de campagne impliquant des motos et des vélos, et les padayatras – des processions traditionnelles de masse à pied dirigées par des politiciens – au Bengale occidental, tout en limitant les rassemblements à 500 personnes.

Les mesures sont intervenues après que les responsables électoraux ont été vivement critiqués lundi par la Haute Cour de Madras pour avoir autorisé des rassemblements publics au milieu de la pandémie de coronavirus. Le juge en chef Sanjib Banerjee a déclaré que l’ICE était «Singulièrement responsable» pour la deuxième vague de Covid-19.

«Les agents de la commission électorale devraient probablement être inscrits sur des accusations de meurtre», a déclaré le juge, avertissant qu’il arrêtera le décompte des voix le 2 mai si l’ICE ne prend pas de mesures pour garantir le respect des protocoles de santé publique.

«La situation actuelle est celle de la survie et de la protection. Tout le reste vient ensuite » Dit Banerjee. «Étiez-vous sur une autre planète lorsque les rassemblements électoraux [being] tenu? »

L’Inde a enregistré mardi 323 144 nouveaux cas de Covid-19, marquant le sixième jour consécutif où l’augmentation quotidienne des cas était supérieure à 300 000. Au total, près de 198000 personnes sont mortes dans le pays du coronavirus depuis le début de la pandémie, selon NDTV.

Lundi, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit la situation en Inde comme « Au-delà du déchirement » en termes de propagation de l’infection.

