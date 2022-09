L’Inde interdit le groupe musulman Front populaire de l’Inde pour des raisons de terrorisme

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouvernement indien a interdit une organisation musulmane pendant cinq ans, l’accusant mercredi de financer des activités terroristes, de fournir une formation armée à ses partisans et de radicaliser les gens pour des activités anti-indiennes.

L’interdiction fait suite aux arrestations et détentions de près de 200 membres du Front populaire indien et aux perquisitions de ses bureaux ce mois-ci.

Un avocat du PFI a rejeté les accusations et accusé les agences d’enquête de fabriquer des preuves et de cibler le groupe.

LE TERRORISME EN INDE ET COMMENT IL NOUS AFFECTE

Les musulmans représentent plus de 14 % des quelque 1,4 milliard d’habitants de l’Inde. Les tensions entre musulmans et hindous ont augmenté, ce que les critiques du Premier ministre Narendra Modi attribuent au programme nationaliste hindou de son gouvernement.

Le gouvernement a accusé le PFI de liens avec le mouvement interdit des étudiants islamiques de l’Inde, le Jamat-ul-Mujahideen du Bangladesh et l’État islamique d’Irak et de Syrie.

“PFI et ses associés ont opéré ouvertement en tant qu’organisation socio-économique, éducative et politique, mais ils ont poursuivi un programme secret pour radicaliser une section particulière de la société”, indique la notification du gouvernement.

Le groupe a vu le jour en 2006 pour contrer les groupes nationalistes hindous avec la fusion du Karnataka Forum for Dignity et du National Development Front.

Mohammed Tahir, un avocat du PFI, a déclaré que le gouvernement n’avait pas présenté de preuves que l’organisation recevait de l’argent extérieur et finançait des activités terroristes en Inde en organisant des émeutes dans les villes et des attaques contre des organisations hindoues et leurs dirigeants.

Les crimes violents perpétrés par PFI au fil des ans comprenaient le coupage de la main d’un professeur d’université, le meurtre de personnes associées à d’autres organisations religieuses, le soutien au groupe État islamique et la destruction de biens, a déclaré l’Agence nationale d’enquête indienne.

Ces actes de violence “ont eu pour effet démonstratif de semer la terreur dans l’esprit des citoyens”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’INDE DEMANDE AU PAKISTAN DE LIMITER LES GROUPES TERRORISTES CIBLANT L’INDE

Les critiques de Modi affirment que la réélection écrasante de son parti Bharatiya Janata en 2019 a encouragé le ministère de l’Intérieur et les agences d’enquête à déclarer des individus terroristes sur la seule base d’accusations, à révoquer l’autonomie partielle du Cachemire, le seul État indien à majorité musulmane, et à mettre en place un registre des citoyens dans l’État d’Assam, au nord-est, qui excluait 2 millions de personnes, dont beaucoup étaient musulmanes.

L’interdiction des IFP a été invoquée en vertu de la loi stricte sur les activités illégales (prévention), qui donne des pouvoirs extraordinaires au gouvernement pour faire face aux activités dirigées contre l’intégrité et la souveraineté de l’Inde. Il peut désigner des individus comme terroristes en attendant les procès.