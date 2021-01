NEW DELHI (AP) – L’Inde n’autorisera pas l’exportation du vaccin contre le coronavirus Université d’Oxford-AstraZeneca pendant plusieurs mois, a déclaré dimanche le directeur du Serum Institute of India, qui a été chargé de fabriquer 1 milliard de doses de vaccin pour les pays en développement. .

Les pays riches réservant la plupart des vaccins qui seront fabriqués cette année, le Serum Institute – le plus grand fabricant de vaccins au monde – est susceptible de faire la plupart des vaccins pour les pays en développement. L’interdiction des exportations signifie cependant que les pays les plus pauvres devront probablement attendre quelques mois avant de recevoir leurs premiers vaccins.

Le vaccin a reçu une autorisation d’urgence du régulateur indien dimanche, mais à la condition que le Serum Institute n’exporte pas les vaccins pour garantir la protection des populations vulnérables en Inde, a déclaré Adar Poonawalla, PDG de la société, lors d’un entretien téléphonique avec The Presse associée.

Il a déclaré que la société s’était également vu interdire de vendre le vaccin sur le marché privé.

«Nous ne pouvons donner (les vaccins) qu’au gouvernement indien pour le moment», a déclaré Poonawalla, ajoutant que la décision avait également été prise pour empêcher la thésaurisation.

En conséquence, a-t-il déclaré, l’exportation de vaccins pour COVAX – l’initiative ambitieuse créée pour assurer un accès équitable aux vaccins COVID-19 mise en place par l’Organisation mondiale de la santé, l’alliance des vaccins GAVI et le CEPI, une coalition mondiale de lutte contre les épidémies – a gagné » t commencer jusqu’en mars ou avril.

Poonawalla a déclaré que le Serum Institute était actuellement en train de signer un contrat plus important avec COVAX pour 300 à 400 millions de doses du vaccin. C’est en dehors de deux commandes existantes de 100 millions de doses chacune pour le vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, et une autre de Novovax. Il a déclaré que l’accord serait finalisé dans les semaines à venir.

Il a déclaré que les 100 premiers millions de doses du vaccin étaient vendues au gouvernement indien à un «prix spécial» de 200 roupies (2,74 $) par dose, après quoi les prix seraient plus élevés. Le vaccin sera vendu sur le marché privé à 1 000 roupies (13,68 dollars) par dose. Il a déclaré que les vaccins pourraient être livrés aux États indiens où ils étaient nécessaires dans les sept à 10 jours suivant la finalisation par la société d’un accord avec le gouvernement indien.

L’histoire continue

Poonawalla a déclaré que sa société prévoyait de donner 200 à 300 millions de doses de vaccin à COVAX d’ici décembre 2021. Il a reconnu que la société devrait équilibrer la distribution de vaccins entre l’Inde et COVAX.

«Nous ne pouvons pas vacciner tout le monde pour le moment. Nous pouvons établir des priorités », a-t-il déclaré.

Serum Institute négocie également des accords bilatéraux avec des pays individuels, notamment le Bangladesh, l’Arabie saoudite et le Maroc, a déclaré Poonawalla. «Pour qu’au moins les plus vulnérables des États de notre pays ou d’autres régions d’autres pays soient pris en charge», a-t-il déclaré.

Poonawalla a déclaré que même si tous les plans des différents fabricants mondiaux de vaccins devaient aboutir, il prévoyait toujours une pénurie mondiale de vaccins contre les coronavirus au cours de l’année prochaine.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.