L’Inde inaugure la première phase de la plus longue autoroute du pays reliant la capitale Delhi à Mumbai

L’Inde a ouvert le premier tronçon d’une autoroute de 1 386 kilomètres (861 miles) reliant sa capitale New Delhi au centre financier de Mumbai, une étape importante dans les efforts de la nation sud-asiatique pour moderniser ses infrastructures et rattraper son rival voisin, la Chine.

Une fois achevée, la chaussée à huit voies – quatre dans chaque direction – sera la plus longue de l’Inde et devrait réduire le temps de trajet entre les deux villes à 12 heures, réduisant de moitié le trajet.

Dimanche, le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré une section de 246 kilomètres de l’autoroute reliant Delhi à la ville de Lalsot dans l’État du nord-ouest du Rajasthan – une destination touristique populaire qui attire des dizaines de milliers de voyageurs avec ses palais tentaculaires et sa topographie montagneuse.

“Delhi Mumbai Expressway est l’une des autoroutes les plus avancées au monde et présente une image grandiose du développement de l’Inde”, a déclaré Modi lors de la cérémonie d’ouverture, ajoutant que son développement devrait stimuler la croissance économique et les investissements en Inde.

Le gouvernement indien avait précédemment déclaré avoir investi environ 13 milliards de dollars dans le projet, qui vise à fournir un lien plus rapide entre la capitale et cinq États : Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat et Maharashtra. La première section a coûté à elle seule 1,4 milliard de dollars, a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse dimanche.

L’ouverture du premier tronçon est un coup de pouce majeur pour la cinquième économie mondiale et bientôt la nation la plus peuplée, même si l’infrastructure de l’Inde reste loin derrière celle de la Chine.

Ces dernières années, la Chine a investi des milliards dans des projets d’infrastructure ambitieux, notamment le plus long réseau ferroviaire à grande vitesse au monde et un vaste réseau autoroutier.

En revanche, les trains indiens sont notoirement peu fiables et les routes étroites avec des nids-de-poule ont un impact considérable sur le temps de trajet dans tout le pays.

Un projet visant à améliorer les chemins de fer du pays est le Western Dedicated Freight Corridor. L’itinéraire en cours de construction de 1 506 kilomètres (935 miles) reliera à terme la ville de Dadri dans l’État nord de l’Uttar Pradesh à Navi Mumbai, Maharashtra. Il devrait décongestionner le réseau ferroviaire indien et augmenter la vitesse moyenne des trains de marchandises.

Pour Modi, qui a accédé au pouvoir en 2014 sur un ticket de nationalisme et une promesse de grandeur future, ces projets peuvent être considérés comme un puissant outil d’intégration sociale et d’influence politique, reliant des régions disparates à des villes clés.

“L’autoroute Delhi-Mumbai et le corridor de fret dédié occidental vont devenir deux piliers solides du progrès pour le Rajasthan et le pays”, a-t-il déclaré dimanche. “Nous créons une Inde compétente, capable et prospère.”

