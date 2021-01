Les autorités indiennes imposent un couvre-feu nocturne dans la capitale, New Delhi, limitant les célébrations dans une métropole connue pour accueillir de grands événements le soir du Nouvel An après que de nouveaux cas d’une nouvelle variante du coronavirus aient été signalés à travers le pays.

Jeudi, l’Inde comptait plus de 10,2 millions d’infections et le troisième plus grand nombre de décès au monde après les États-Unis et le Brésil avec 148 738 décès, selon une base de données du New York Times. La charge de travail du pays est la deuxième en importance au monde après les États-Unis, mais les nouveaux cas semblent diminuer régulièrement.

Jeudi, le pays a signalé cinq nouveaux cas de la variante, apparus pour la première fois en Grande-Bretagne, portant le total détecté à 25, selon des responsables du ministère indien de la Santé. Et les responsables ont déclaré qu’ils craignaient que de nouveaux ajouts ne signifient que la variante se répandait.

Le ministère indien de la Santé a déclaré que les rassemblements publics dans la capitale ne seraient pas autorisés les vendredi et samedi de 23 heures à 6 heures du matin, limitant les rassemblements à cinq personnes dans les lieux publics.