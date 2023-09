L’Inde importe du pétrole russe est gagnant-gagnant pour l’économie mondiale, selon ONGC

Réservoirs de stockage de pétrole à Touapsé, en Russie, le dimanche 22 mars 2020. Les importations indiennes de brut russe constituent une situation gagnant-gagnant pour l’économie mondiale, a déclaré l’Oil and Natural Gas Corporation.

SINGAPOUR — Les importations indiennes de brut russe constituent une situation gagnant-gagnant pour l’économie mondiale, selon la première compagnie pétrolière indienne, Oil and Natural Gas Corporation.

« En important de Russie, l’Inde a également aidé l’économie mondiale dans le sens où [we] a libéré une partie du pétrole du Golfe pour que d’autres pays puissent s’en procurer, notamment l’Europe. C’était donc une situation gagnant-gagnant », a déclaré KC Ramesh, directeur exécutif d’ONGC, lors de la conférence annuelle sur l’énergie APPEC organisée par S&P Global Insights à Singapour.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière, les raffineurs indiens s’approvisionnent en pétrole russe à prix réduit. Moscou a depuis fait un bond en avant pour devenir la première source de pétrole brut de l’Inde, représentant environ 40 % des importations de brut de l’Inde.

Les puissances mondiales, dont l’Union européenne et le Groupe des Sept, ont imposé des sanctions et des restrictions aux exportations de pétrole russe depuis sa guerre non provoquée contre l’Ukraine.

L’économie indienne a bénéficié des prix réduits, a déclaré Ramesh.

« [It has] un impact très énorme sur notre économie, en termes d’aide au [Indian] l’économie se développe… le prix très raisonnable que nous obtenons de la Russie », a déclaré Ramesh.